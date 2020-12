Tesla acaba de abrir su mayor estación de Supercargadores hasta la fecha: 72 puntos de recarga en Shanghai

China es territorio importante para Tesla. Es el hogar de su Gigafactory 3, uno de sus centros de diseño y, ahora, lugar donde se encuentra la mayor estación de Supercargadores de Tesla hasta la fecha. Como leemos en Teslarati, Shanghai ha sido el lugar en el que se encuentra esta red.

Se encuentra en el parking del Jing’An International Center y alberga un total de 72 puestos de carga. Ha sido el propietario de un Tesla el que ha compartido tanto imágenes como vídeo de esta nueva estación, compartiendo una imagen desde su Tesla en la que se muestra el número de cargadores disponibles.

Tesla está aumentando su red de Supercargadores en todo el mundo, especialmente en China. La compañía ha puesto en marcha 72 Supercargadores en Shanghai, en la que es, hasta la fecha, la mayor estación de carga abierta al público. Ya a principios de diciembre Tesla puso en marcha 29 Supercargadores en un día, varios de ellos V3, cargadores capaces de recargar hasta 120 kilómetros de autonomía en tan solo cinco minutos.

World’s Largest Tesla Supercharger Station just opened in Downtown Shanghai, China 🇨🇳 with a whopping 72 Stall. Congrats @elonmusk @teslacn [VIDEO]#Tesla #TeslaChina #China #Supercharger #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/955CpSpSMP