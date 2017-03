¿Qué hay en el interior de una celda de batería Tesla? Nos lo enseñan en vídeo

Siempre nos gusta conocer más sobre el principal elemento de los coches de Tesla, sus baterías. Tuvimos ocasión de ver la unidad más grande que comercializa la marca, dándonos cuenta de que la gracia del asunto está en apilar un montón de celdas pequeñitas, poco más grandes que una pila convencional que da vida a nuestros pequeños gadgets.

Dentro de un Model S o un Model X hay miles de ellas, si nos vamos al ejemplo más bruto, el de la batería de 100kWh, tenemos lo siguiente: 16 módulos que contienen 516 celdas cada uno, para un total de 8.256 celdas. Pues vamos a coger una de esas celdas y os la vamos a enseñar por dentro, gracias a la magia de Internet.

La magia de Internet tiene nombre, Aries RC es un canal de YouTube que ha abierto una unidad ‘18560’ para calmar nuestra curiosidad. ¿Qué es ese número? Pues el nombre que reciben las celdas de generación actual que utiliza Tesla, y corresponde con sus dimensiones: 180mm de alto y 65mm de diámetro.

Queda por probar que realmente sea una batería Tesla, aunque todo parece apuntar a que sí, ya que expertos en la materia lo están compartiendo como tal. El autor dice haber accedido a ellas en una compra a través de eBay, llegadas desde un coche siniestrado.

Lo dicho, hay miles de ellas en una batería de un coche y sus fabricantes son Panasonic y Tesla, pero realmente hay poca información sobre sus especificaciones concretas, y mucho menos, sobre su estructura interna. Vamos con el vídeo:

Cuando abre la celda nos encontramos con diferentes capas enrolladas que conforman una batería de iones de litio: se emplea como electrolito una solución de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el ánodo (grafito y silicio) y el cátodo (80% níquel, 15% cobalto, 1% aluminio).

Pero esto realmente es el pasado Tesla, para la próxima generación de baterías, como la que usará el Model 3, se empleará una celda conocida como ‘2170’, algo más grande en su tamaño, pero de formato similar, cilíndrico. Será creada en la Gigafactory de Nevada a gran escala, pero ya están siendo utilizadas en productos de la casa como los Tesla Powerpack y Powerwall.

The new cell for the Model 3 will also be made at the #Gigafactory pic.twitter.com/DHldjJCqcS