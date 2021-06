La pieza de los asientos que fabricantes como Tesla o BMW han dejado de poner para evitar subir el precio de sus coches

Elon Musk ha reconocido que la escasez con esta pieza les podía llevar a subir precios y decidieron quitarla. Además de la falta de chips, las materias primas están muy cotizadas y esto está poniendo en apuros a los fabricantes de coches. Esta escasez se ha dejado notar especialmente con una pieza concreta de los asientos, que fabricantes como Tesla y BMW han dejado de poner. Un cambio que ha llamado la atención de muchos clientes que acababan de comprar un nuevo coche y han visto como dejaba de estar incluida.

La pieza en cuestión es el soporte lumbar, un apoyo de los asientos para reducir la tensión de los músculos de la espalda y mejorar el confort. Se trata de un añadido de los coches poco conocido, pero cuya falta ha alertado a muchos clientes que esperaban tenerlo en su coche nuevo y de la noche a la mañana se han dado cuenta que ya no estaba presente.

Un escaso y cotizado soporte lumbar que "nadie usa"

El usuario Chrissugar21 de Reddit daba el toque de atención al comprobar que el asiento frontal del pasajero de su nuevo Tesla Model Y no venía con el soporte lumbar que anteriormente incluían los Tesla.

Oficialmente Tesla no había comunicado ningún cambio, pero con las imágenes es fácil ver la diferencia. El soporte lumbar puede activarse a través de un accionador en el lateral, que sobresale ligeramente. Sin embargo, en los Tesla nuevos solo está la marca, habiendo desaparecido por completo este apoyo.

Algunas compañías solían ofrecer este soporte lumbar como un extra, pero cada vez era más habitual encontrarlo equipado en las versiones básicas. Algo que en las últimas semanas había cambiado y no se sabía por qué. Finalmente Elon Musk, a través de uno de sus ya clásicos tuits, ha confirmado la razón.

Moving lumbar was removed only in front passenger seat of 3/Y (obv not there in rear seats). Logs showed almost no usage. Not worth cost/mass for everyone when almost never used.



Prices increasing due to major supply chain price pressure industry-wide. Raw materials especially. — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2021

El CEO de Tesla confirma así que se ha eliminado el soporte lumbar para los asientos del pasajero en los modelos Tesla Model 3 y Model Y, con la explicación que sus logs demuestran que prácticamente "nadie lo usaba" y su presencia ya no es interesante en relación a su coste.

"Los precios aumentan debido a la presión de precios de la cadena de suministro en toda la industria. Especialmente las materias primas", explica Musk. Una escasez que en la parte electrónica está afectando a prácticamente toda la industria y que en piezas concretas como este soporte lumbar también se nota en grandes fabricantes como Mercedes o BMW.

Desde Amazon.com era posible comprar el soporte lumbar de fabricantes como Mercedes-Benz o BMW, pero actualmente se encuentran sin disponibilidad.

EL cambio en las últimas semanas con el soporte lumbar también ha generado quejas en los usuarios de BMW, donde en foros especializados de la marca se encuentran mensajes de clientes que han adquirido nuevos vehículos pero se les ha entregado sin el soporte lumbar.

A source at BMW says that they are having the same issue, but at least they are issuing a discount for the feature lacking. pic.twitter.com/e1BddrZx5W — Fred Lambert (@FredericLambert) May 31, 2021

Para compensar la falta del soporte lumbar, fabricantes como BMW están ofreciendo descuentos de 175 dólares en la compra del coche, según apunta Electrek y puede leerse en distintos foros.

Desde Xataka hemos consultado con BMW España para conocer qué ocurre con el apoyo lumbar, por el momento sin respuesta. A través de la web que permite configurar sus vehículos, los ajustes lumbares todavía están disponibles, para adquirir a un coste de unos 284 euros. Un apoyo lumbar que, según describe el fabricante alemán, se "basa en un sistema de cámaras de aire que pueden inflarse gradualmente".

La escasez de piezas y chips está afectando seriamente

La pandemia provocó temporalmente el año pasado escasez de piezas como culatas, pistones, amortiguadores o rótulas. Piezas para averías que debido al bloqueo del comercio dejaron de llegar a los talleres. Pero fue un efecto puntual. No ocurre así con la crisis de producción de chips en la que vive la industria y que puede alargarse años. Si la subida de precios de las materias primas está provocando que piezas como el soporte lumbar se estén dejando de incorporar, la crisis con los semiconductores puede tener un efecto mucho más alargado.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.



Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.



That said, it’s obv not a long-term issue. — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021

"Nunca he visto algo así", explica Elon Musk, quien compara la falta de chips con la falta de papel higiénico durante la pandemia, pero a una escala mucho más grande. Veremos cuánto dura la escasez de piezas, sean componentes puntuales como el soporte lumbar o los propios chips del sistema del coche, imprescindibles para su funcionamiento.

