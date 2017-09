Pantalla única en el Model 3: errores y aciertos de eliminar los controles físicos

La pantalla táctil que hace de consola central de control es probablemente el elemento que más polémicas ha despertado en torno al Model 3 de Tesla. Desde el principio causó mucho alboroto que el coche prescindiera del HUD detrás del volante, y ahora que empiezan a entregarse unidades y vemos vídeos renacen las polémicas en torno a su ausencia y a la de botones físicos de control.

Todos podemos tener nuestra propia opinión respecto a las decisiones de diseño tomadas por Tesla, por lo que no hay nada mejor que recurrir a un grupo de expertos para tener una opinión más formada. Les hemos preguntado sobre la decisión de abandonar el HUD, la prescindir de botones físicos y sobre el diseño general de la pantalla de control del Model 3.

Foto comparando cuántos botones tiene un BMW serie 3, y cuántos un Tesla model 3.

La revolución no es sólo el motor eléctrico pic.twitter.com/JB2dHJ6Izo — genís roca (@genisroca) 5 de agosto de 2017

Como vemos en este tuit, algunos ven en la eliminación de la mayoría de controles físicos una auténtica revolución por parte de Tesla. ¿Pero es una buena o una mala revolución? Después de todo estamos en plena lucha contra la utilización de móviles (e incluso GPS) al volante, por lo que hay mucho que decir sobre tener que estar pendientes de otra pantalla más.

Para hablar sobre este tema hemos consultado a tres personas. Josep Camós es director de Motorpasión, profesor de Formación Vial y jurado del premio 'Cotxe de l'Any' de la Associació Premsa Motor de Catalunya. También contamos con Javier Álvarez, periodista del motor acostumbrado a probar coches y editor de Motorpasión, y con Xavi Calvo, diseñador gráfico, consultor de diseño y fundador del Estudio Menta.

No siempre es bueno prescindir de botones físicos

Para empezar, a ambos editores de Motorpasión, que en su medio han probado numerosos coches, les hemos querido preguntar su punto de vista respecto al centrar todos los controles de una manera táctil en la gigantesca tableta que tenemos en el centro del coche. ¿Es un error prescindir de botones físicos? ¿Qué peligros podría suponer?

"Básicamente, el problema que trae el exceso de mundo táctil bajo la perspectiva de la seguridad es el mayor riesgo vial que asume el conductor, que debe desatender la atención consciente sobre la carretera para enfocarla en la atención consciente sobre el manejo de mandos", nos dice Josep Camós, que se muestra muy crítico con la decisión.

"Cuando aprendemos a conducir, lo hacemos siendo conscientes de cómo se manejan los mandos, pero pronto hacemos que esos gestos sean inconscientes, de manera que la atención consciente la reservamos a la evaluación de riesgos de la carretera", nos sigue contando Camós. "Ese paso es posible porque delegamos en nuestro sentido del tacto, gracias a la rugosidad de los botones, y también porque nos ayuda nuestro sistema de "geolocalización" que tenemos integrado en el cerebro: el hipocampo y las células de lugar".

Josep nos explica que con la tableta central perdemos todo eso, ya que como los controles no los podemos interpretar con el tacto, tenemos que desviar la mirada para saber qué estamos tocando. "Lo más importante es que aunque apenas bajemos la mirada, estaremos realizando ese gesto de manera consciente, no subconsciente".

Javier Álvarez por su parte nos recuerda que Tesla no es el primer fabricante en apostar por una pantalla que aúne prácticamente todas las funciones del vehículo. Sin embargo, sí considera que quizá sea la empresa que más lejos lo ha llevado.

"La simplicidad del habitáculo puede ser una ventaja, pero hay ciertos elementos básicos que deberían mantener sus botones"

"La simplicidad del habitáculo puede ser una ventaja, pero hay ciertos elementos básicos que deberían mantener sus botones", nos sigue diciendo Álvarez. "¿Adiós al cuadro de instrumentos? ¿Qué es eso de que haya que bucear en menús para activar algunas funciones del Model 3? Lo mismo ocurre con el sistema de climatización. No es que haya que recurrir a la pantalla para variar la temperatura, por ejemplo, es que hasta el ajuste de los difusores de aire se hace a través de ella".

"Desde luego la solución de Tesla es muy 'cool' y hará las delicias de los más techies", concluye Javier. "Pero el día que la pantalla no funcione y no puedas encender el climatizador te preguntarás si tanta pantalla merece la pena".

Tesla ha intentado solucionar este problema con unos controles básicos en las palancas a los lados del volante, de manera que por puro tacto por lo menos podrás activar limpiaparabrisas e intermitentes. Sin embargo sigue estando el tema de haber prescindido del HUD, la pantalla con información que suele ir detrás del volante.

"Personalmente, la idea de prescindir de un cuadro de instrumentos al uso a favor de información en la pantalla central no me seduce para nada", nos cuenta Javier Álvarez. "Prefiero bajar la vista mientra miro al frente que tener que girar la cabeza. Además, en el caso de Tesla, tampoco ofrecen un Head-Up display (HUD), algo que no acabo de entender cuando se apuesta por eliminar los relojes de instrumentos clásicos".

"Todos los coches deberían llevar HUD"

"Todos los coches deberían llevar HUD", nos dice un Josep Camós. Eso sí, en su opinión por lo menos la posición del velocímetro en la pantalla es buena y no supone una molestia con respecto a cuando va en el HUD. "Al girar la mirada, sigues viendo por el periférico".

Eso sí, Tesla se luce en su interfaz

Puestos a haber eliminado controles físico y paneles de información para centralizarlo todo en una única pantalla táctil, cobra vital importancia el diseño que se le haya dado a su interfaz. ¿Ha acertado por lo menos aquí Tesla? Preguntamos ahora por los puntos de vista en cuanto a la interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).

"Tesla al menos ya ha aprendido a eliminar elementos superfluos y decorativos"

"Creo que, dentro del descuidado mundo de las interfaces para coches, Tesla al menos ya ha aprendido a eliminar elementos superfluos y decorativos", nos dice Xavi Calvo. "La decoración en el buen diseño no existe, eso no es diseño, es otra cosa. Los que meten elementos para decorar una interfaz, fondos, etc, no saben lo que hacen".

"Es imprescindible que, más allá de la parte estética, estas interfaces sean claras y fáciles de controlar para ayudar a una conducción cómoda y segura", continúa diciéndonos Xavi. "Lo que muestran estas pantallas no puede ser una distracción, así que las decoraciones sobran, igual que el skeumorfismo pasó a mejor vida (por suerte)".

"Es claro, fácil de leer y de uso intuitivo".

"El diseño de la interfaz y el funcionamiento de la pantalla, que conozco desde el Model X, me parece muy bueno", dice también Javier Álvarez. "Es claro, fácil de leer y de uso intuitivo. Además la calidad gráfica es muy buena y, en general, el funcionamiento táctil es tan bueno como el de una tablet, algo que muchos otros fabricantes no han conseguido".

"Tesla ha tardado en llegar a una consistencia visual, mientras otros se pierden con adornos y recursos totalmente superfluos", coincide en este punto Xavi Calvo. "Tesla está en ese punto de prestarle atención a la UX y UI que otros aún ni han hecho. Lleva los deberes hechos en el campo del diseño, a todos los niveles (estrategia empresarial, diseño de coches, etcétera), y eso le da una ventaja competitiva de años con otras marcas y proyectos".

Por lo tanto, parece que Tesla ha cometido un error prescindiendo del HUD y de algunos controles físicos para centralizarlo todo en la pantalla. Sin embargo, tanto nuestros expertos en conducción como en diseño coinciden que por lo menos su interfaz es no sólo está muy bien diseñada, sino que le saca mucha distancia a la competencia.

Una tendencia que irá a más

El Peugeot 308 también tiene una pantalla con varios controles táctiles.

Visto los pros y los contras de la centralización de la mayoría de controles en una única pantalla y el diseño de la interfaz de Tesla, hemos acabado preguntándoles a nuestros expertos si creen que otros fabricantes acabarán optando por esta misma estrategia. ¿Acabaremos viendo cada vez más coches sin HUD y con controles táctiles?

"Antes del Model 3 ya había coches apostando por el "todo a la pantalla", pero sí, seguramente iremos a más y más", nos dice Javier. "No lo considero algo bueno, precisamente por lo que decía Josep al principio. Es una fuente de distracciones y los botones de toda la vida no requieren ni tener que mirar. La pantalla si".

"Veremos más porque lo táctil es barato de producir"

"También creo que veremos más, porque lo táctil es barato de producir. Made in China", nos dice Josep. "El HUD en cambio es bastante más caro; un mal HUD aún te lo puede montar cualquiera, pero uno bueno... Si lo pueden repercutir en precio, lo irán metiendo cada vez más".

"Sí, lo harán", nos dice Xavi Calvo. "Es bueno para limpiar un habitáculo de cosas innecesarias, reduce muchísimo costes y además para entonces los controles serán por voz". Vamos, que parece que nuestros tres expertos coinciden en que cada vez veremos más coches apostar por el estilo de controles del Model 3.

