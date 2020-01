NIO EC6: el nuevo SUV eléctrico del fabricante chino llega con hasta 500 CV y mira de reojo al Tesla Model Y

NIO, la empresa considerada como el "Tesla chino" (y que se encuentra en una situación algo complicada), ha anunciado un nuevo SUV completamente eléctrico, el NIO EC6. Se trata de un vehículo con un diseño que bebe del Tesla Model Y y que llega en dos versiones con diferente potencia y autonomía: Sporty y Performance.

El fabricante no ha desvelado todas las especificaciones ni los precios, ya que NIO ha preferido dejar estos detalles para este verano. Lo que sí se ha mostrado ha sido la potencia de los dos motores delantero y trasero y las diferentes configuraciones del batería, capaces de ofrecer hasta 615 kilómetros de autonomía en el modelo más potente. Se espera que el coche empiece a enviarse para el mes de septiembre.

Como decíamos anteriormente, el diseño bebe en ciertos aspectos del Tesla Model Y. Tiene un cuerpo de coupé y, según la marca, el coeficiente de arrastre del coche se reduce a 0,27. El techo está acabado en cristal y tiene una superficie de 2,1 metros cuadros. Dicho cristal, explican desde NIO, absorberá el 85% del calor y el 99% de los rayos ultravioleta del sol.

Bajó el capó hay dos motores eléctricos, uno por eje, ambos con una potencia de 160 kW. El modelo básico tiene una potencia de 400 CV y pasa de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, mientras que el modelo más potente asciende a 500 CV gracias a un motor trasero de 240 kW. Eso le permite a dicha versión pasar de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, algunas décimas menos que su hermano pequeño.

Las dos versiones comparten la batería de 70 kWh, suficiente para, de acuerdo a NIO, obtener una autonomía de 425 y 435 kilómetros, según la versión. Sin embargo, se ofrece una batería opcional de 100 kWh, compatible también con ambos modelos, que aumenta el rango hasta 605 y 615 kilómetros, respectivamente.

We're excited to announce the debut of our smart electric coupe SUV, the EC6. Featuring an all-glass dome roof, the Performance Version has an NEDC range of 615km and reaches 100 km/h in 4.7 seconds: https://t.co/0TZAcbomNG pic.twitter.com/px8hb290HB