Nikola Tre, la tercera generación del camión eléctrico impulsado por hidrógeno con hasta 1.200 km de autonomía

La única compañía que podría hacer sombra a Tesla dentro del mercado de los camiones eléctricos es Nikola Motors, un fabricante que mostró mucho antes que la empresa de Elon Musk su idea de camión eléctrico, sólo que en este caso estamos hablando de vehículos impulsados por hidrógeno.

Tras dos generaciones, y una demanda vigente por infracción de patentes en contra de Tesla, Nikola presentó su nuevo camión, la tercera generación de su ambicioso proyecto que ha sido bautizado como Nikola Tre, el cual estará dirigido al mercado europeo, asiático y australiano.

Un diseño menos aerodinámico que apunta a Europa

Mientras que el Nikola One y el Nikola Two, el nuevo Nikola Tre llegará para ampliar la presencia de la compañía, algo curioso ya que a día de hoy no han entregado un sólo camión, y es que la promesa es tenerlos disponibles para 2020 en el caso de las dos primeras generaciones, ya que esta tercera llegaría en 2023.

Lo primero que se destaca de este Nikola Tre es un diseño, que se aparta de sus hermanos al ser menos aerodinámico, lo que afecta su autonomía al ofrecer hasta 1.200 kilómetros, mientras que las dos generaciones previas presumen de que llegarán con hasta 1.900 kilómetros de autonomía con un solo tanque.

La diferencia más importante del Nikola Tre respecto a los otros dos camiones de la compañía será su posibilidad de personalización, ya que podremos elegir entre varias configuraciones que modifican la capacidad del deposito para darnos desde 500 kilómetros de autonomía hasta los mencionados 1.200 kilómetros. Eso sí, la potencia se mantiene en 1000 CV para todas las versiones.

Otro punto importante es que la compañía asegura que este nuevo camión llegaría con capacidad de conducción autónoma, la cual se habilitaría más adelante vía una actualización de software. También contaría con "carga rápida", con una capacidad de repostar en sólo 20 minutos.

Nikola mencionó que Anheuser-Busch es a día de hoy su mayor cliente tras haber reservado 800 camiones Nikola One en Estados Unidos, por ello la importancia de este Nikola Tre con el que buscan adelantarse a Tesla fuera de los Estados Unidos.

Además, adelantaron que su red de estaciones de hidrógeno iniciará su construcción en Estados Unidos, Australia y Europa en 2020, con miras a tenerla completa en 2030. La compañía también mencionó que esta red de estaciones de hidrógeno no usará metano, y sólo emplearán energía solar y eólica para su producción.

Según Nikola Motoros, su Nikola Tre iniciará sus pruebas en 2020 con la idea de iniciar la producción en 2023. En abril de 2019, la compañía tendrá un evento especial donde mostrará más detalles de este nuevo camión así como su precio y la fecha de la apertura de las reservas.