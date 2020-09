Lucid Air es oficial: hasta 1080 caballos, 830 kilómetros de autonomía y un precio que parte de los 80.000 dólares

Años han tenido que pasar desde que se anunció por primera vez el coche eléctrico de Lucid Motors hasta que finalmente lo hemos visto debutar. La compañía ha hecho por fin público el Lucid Air, un coche eléctrico de lujo que entra por la puerta grande con algunas de las mejores especificaciones en este mercado (y también con algunos de los precios más altos).

La compañía ha estado desvelando en los últimos años diferentes características de su coche, especialmente estas últimas semanas y de forma previa a la presentación final. Ahora finalmente ha aparecido el diseño definitivo del vehículo, su precio, la fecha de envío y las características del motor y la batería que trae en su interior.

Cuatro versiones, cuatro precios, cuatro fechas

La estrategia de Lucid Motors pasa por poner a la venta un total de cuatro versiones diferentes del Lucid Air. Si bien comparten diseño y las características básicas, sí que hay diferencias entre ellos en cuanto a rendimiento se refiere. Y, por supuesto, en el precio final de cada uno de ellos. Partiendo de la dificultad de producir en masa estos vehículos, Lucid Motors comenzará con el Lucid Air más exclusivo de todos y de ahí irá empezando la producción y el envío del resto de modelos hasta llegar al más económico y básico de todos.

Tenemos un total de cuatro versiones, son las siguientes:

Lucid Air: El modelo básico y del vehículo, viene en color blanco. Parte de un precio de 80.000 dólares y estará disponible en 2022.

En la siguiente tabla podemos ver las características de cada versión, su precio, su fecha de llegada y otros detalles:

Lucid Air Lucid Air Touring Lucid Air Grand Touring Lucid Air Dream Edition Potencia – 620 caballos 800 caballos 1.080 caballos Aceleración (0 a 100 km/h) – 3,2 segundos 3 segundos 2,5 segundos Velocidad (400 metros) – 11,4 segundos 10,8 segundos 9,9 segundos Máxima velocidad – 250 km/h 270 km/h 270 km/h Autonomía – 650 kilómetros 830 kilómetros 750 / 810 kilómetros Tiempo de carga 480 km de autonomía en 20 minutos 480 km de autonomía en 20 minutos 480 km de autonomía en 20 minutos 480 km de autonomía en 20 minutos Pico de carga 1.200 mph 1.200 mph 1.200 mph 1.200 mph Disponibilidad 2022 Finales de 2021 Verano de 2021 Primavera de 2021 Precio Desde 80.000 dólares Desde 95.000 dólares Desde 139.000 dólares 169.000 dólares

Un derroche de potencia y autonomía

Como hemos podido ver, Lucid Motors ha apostado por diferentes características según qué modelo del Lucid Air y reservándose aún las especificaciones finales del modelo de entrada. No obstantes, sí que han desvelado las características esenciales de los tres modelos restantes. Características que colocan al Lucid Air en el mercado premium de los vehículos eléctricos.

Empezando por el motor podemos ver que es uno dual capaz de conseguir 620, 800 o 1.080 caballos de fuerza. Esto hace que el modelo más potente de todos pueda acelerar de 0 a 100 kilómetros (60 millas en realidad) en 2,5 segundos. Cerca del Model S de Tesla, que lo consigue en 2,4 segundos. En cuanto a la velocidad, puede recorrer 400 metros (un cuarto de milla) en 9,9 segundos. Aquí si que supera al Tesla Model S y de hecho hicieron una comparativa recientemente. Su velocidad máxima es de 270 km/h en el modelo Dream Edition.

Un aspecto en el que los cuatro modelos son iguales es el de la batería y su método de carga. En todos los casos permite una carga de 482 km (300 millas) en 20 minutos. En un anuncio previo prometieron 32 kilómetros de autonomía por minuto gracias a su pico de carga de 1.200 mph. Esto claro, con los cargadores especiales y más potentes de la propia marca. Además, en los cuatro modelos la batería permitirá carga inversa, es decir, cargar otros productos o dotar de energía a otros desde la batería del coche.

A pesar de contar con las mismas funcionalidades en la batería, cada modelo traerá una autonomía diferente. El modelo básico aún no ha publicado su autonomía final, pero es el Lucid Air Gran Touring el que presume de la más alta con 830 kilómetros de autonomía. El modelo de edición limitada, precisamente por ser el más potente, ve reducida esta autonomía a los 750 kilómetros por carga.

Diseño e interior del Lucid Air

El diseño del vehículo lo cierto es que no es tan extravagante como suele ocurrir en los vehículos eléctricos, sino que trata de mantener las líneas de los coches tradicionales. Dicho esto, no significa que no tengamos detalles únicos y propios de Lucid. Destaca por ejemplo el frontal unificado de los faros o el diseño de las llantas. Gracias a la estructura interna de su arquitectura LEAP puede reducir el capó y la parte trasera para dejar más espacio en la cabina.

En cuanto al color se refiere, lo tenemos en blanco, negro, gris oscuro, plateado, rojo oscuro y dorado (depende del modelo hay algunos colores disponibles u otros). La marca permite personalizar otras partes del coche como el techo, las llantas, la tapicería y acabado interior o el sistema de sonido.

La plataforma DreamDrive de Lucid contiene un total de 32 sensores alrededor del coche (cámara, radar, LIDAR...) para disponer de control de crucero adaptativo y otras funciones de ayuda en la conducción. No es un coche autónomo que se pueda conducir sólo, pero sí que permite funciones de nivel 2 y eventualmente nivel 3.

Si nos vamos al interior del vehículo lo primero que destaca es una vez más el mantener un estilo tradicional. Cuenta con botones táctiles aunque también apuesta por dejar controles físicos para ciertos aspectos. En el cockpit dispone de una pantalla curva de 34 pulgadas y una consola retráctil en el centro. Lucid avisa de que el Lucid Air viene con soporte nativo para Amazon Alexa, por lo que permite prácticamente las mismas funciones que un altavoz inteligente de Amazon a la hora de la gestión multimedia, la conexión con el smartphone y otras funciones.

Disponibilidad y precio del Lucir Air

Como hemos visto, la marca comenzará a vender primero el modelo más potente y exclusivo de todos de forma limitada. A partir de ahí empezará la producción y el envío del resto de versiones hasta llegar al básico en 2022. De momento es posible reservarlos en la página oficial de Lucid con un pago previo para la reserva de 1.000 dólares.

Por modelo tenemos las siguientes fechas y precios:

