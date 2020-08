Lucid Motors dice tener el cargador para coches eléctricos más rápido del mundo: 32 km de autonomía por minuto de carga

Durante casi un lustro Lucid Motors ha estado tanteándonos con su futuro coche eléctrico, el Lucid Air. Aún no ha salido al mercado pero la marca ha prometido diversos hitos como los 378 km/h de velocidad o los 640 kilómetros de autonomía que ya dicen haber superado. A esto se le suma una nueva característica: la carga para coches eléctricos más veloz del mundo.

Según ha anunciado la compañía, su futuro coche eléctrico tendrá "la carga para coche eléctrico más veloz jamás ofrecida". Indica que Lucid Air se podrá cargar para obtener una autonomía de 20 millas (32 km aprox.) por cada minuto de carga. Esto lo consiguen gracias a un cargador de 900V con picos de carga de 300 kW. Para ponerlo en perspectiva, el Tesla V3 Supercharger consigue picos de 250 kW y unos 25 kilómetros de autonomía para el coche cada minuto.

All-around hyper-efficiency. Designed with 900V+ architecture, the #LucidAir can charge at rates up to 20 miles per minute. It’s the fastest charging EV ever.



Details on its future-proofed features and charging infrastructure. https://t.co/kXHf8ZLzo9 pic.twitter.com/oGn15Z0fAO