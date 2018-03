La nueva locura de Elon Musk: ladrillos tipo Lego de gran tamaño para construir casas y otras estructuras

Primero fueron gorras y un millón de dólares en ventas, después llegaron los lanzallamas con más de 4 millones de dólares, y ahora llegan los "ladrillos aburridos" ('Boring Bricks'). Sí, The Boring Company se ha vuelto para Elon Musk una gran tienda de souvenirs, lo cual no es tan mala idea, ya que hay que recordar que es la única de sus compañías que no cuenta con financiación pública o de un tercero.

Elon Musk en uno de sus habituales tweets, donde no sabemos si es broma o está hablando en serio, mencionó que lo siguiente de The Boring Company sería una especie de Lego gigante que serviría como ladrillo para construir esculturas y edificios. Ladrillos que suponemos saldrán de las rocas y escombros de las construcciones de sus túneles.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.