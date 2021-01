General Motors busca vender sólo vehículos eléctricos para 2035, plantean ser carbon neutral en 2040

General Motors es actualmente el mayor fabricantes de automóviles estadounidense y séptimo a nivel mundial. Con cientos de miles de coches fabricados cada año, la compañía se ha propuesto hacer el gran cambio y electrificar su flota. Esperan con esto ser carbon neutral para dentro de dos décadas.

El primer paso para esto parece ser electrificar todo lo posible. La compañía previamente se comprometió a invertir 27.000 millones de dólares en vehículos eléctricos y autónomos hasta 2025. Para esto lanzará un total de 30 nuevos modelos de coches eléctricos a nivel mundial en los próximos años.

Esta electrificación llegará primero a los coches ligeros y deportivos. Es decir, no vamos a ver de momento camiones o grandes SUVs que pasen a ser eléctricos. Acabar con la producción de coches de combustión para 2035 por lo tanto tiene truco, hacen referencia sólo a los modelos ligeros.

A pesar de ello, marca un importante punto de inflexión si tenemos en cuenta la grandeza y capacidad de producción de GM. El futuro es más eléctrico que nunca, tanto para General Motors (ejemplo de ello es su nuevo logo) como para la gran mayoría de la industria automovilística.

Sin emisiones para 2040

Más allá de 2035, la compañía estadounidense se plantea acabar con las emisiones de carbono para 2040. Es decir, buscan ser carbon neutral en toda la compañía en su conjunto. Esto significa aportar cero emisiones de carbono a la atmósfera con su actividad. Pero al igual que ocurre con las aerolíneas que se lo proponen, hay truco.

Ser carbon neutral significa no aportar emisiones de carbono a la atmósfera. A no ser, claro, que aportes por una parte y las quites por otra. Las compañías pueden comprar créditos de otras empresas que no han emitido o han recuperado emisiones de carbono. Con esto "ponen su cuenta a cero" para ser carbon neutral. Dice General Motors que el objetivo es eliminar todas las emisiones en los próximos años y que comprarán créditos en los casos de que sean responsables de ciertas emisiones.

GM no es la única compañía de automóviles que busca electrificar sus vehículos. Honda por ejemplo busca electrificarse al completo en Europa para 2025. Marcas como Hyundai o Peugeot también han anunciado sus planes. Otras como Smart ya han hecho esto una realidad. Y tenemos ambiciosos planes como el de Volkswagen, PSA o Volvo.

Vía | Washington Post

Más información | General Motors