El fundador de Nikola dimite tras las acusaciones de fraude: qué está pasando con la startup que iba a "revolucionar" los vehículos eléctricos

"Estamos intentando vender hidrógeno y vamos a revolucionar el transporte", decían desde Nikola Corp. Pero han pasado menos de dos semanas de las acusaciones de fraude y ya tenemos la primera víctima: Trevor Milton, CEO y fundador de Nikola ha dimitido.

Las dudas sobre Nikola, la startup de vehículos eléctricos cuya cotización en bolsa llegó a superar a la todopoderosa Ford, han provocado un importante cambio en la cúpula de la compañía. Nikola ha aceptado la renuncia voluntaria de Trevor Milton como presidente ejecutivo, después de las acusaciones de la consultora Hinderburg Research y caídas en bolsa de un 40%.

Hindenburg Research es una consultora financiera acostumbrada a examinar irregularidades y malas prácticas. El pasado 10 de septiembre publicaba un informe sobre Nikola bajo el directo título de 'Nikola: Cómo convertir un océano de mentiras en una asociación con el fabricante de automóviles más grande de Estados Unidos', en referencia a su alianza con General Motors.

El informe se basa en distintas pruebas basadas en llamadas telefónicas, correos, fotografías y mensajes de los que se deriva que Trevor Milton "engañó a los socios al afirmar falsamente que tenía una amplia tecnología patentada" y aseguran que presentaciones como las del primer camión de hidrógeno, el Nikola One fue todo una "treta elaborada". Presentado sin siquiera un motor completo, según Bloomberg. "No había una pila de combustible en el camión. Nunca afirmamos que existiera", se defendió Milton.

Trevor Milton ha sido hasta la fecha un personaje público con numerosas declaraciones, muchas de ellas defendiendo la tecnología del hidrógeno. Pero a día de hoy, tanto el abaratamiento como los paneles solares capaces de generar 3,5 MW que fueron anunciados en 2019 todavía no existen y algunos de los componentes y tecnología propia, han resultado ser de terceras empresas. Estas mentiras habrían servido a Nikola para alcanzar importantes acuerdos y tecnologías procedentes de otras empresas.

