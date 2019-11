Ford no quiere pelea con el Tesla Cybertruck y asegura que la versión 100% eléctrica de su F-150 que estará lista "en pocos años"

Elon Musk tiró el guante, pero Ford no lo ha recogido. El fundador de Tesla quiso retar a Ford al publicar un vídeo en el que teóricamente la potencia de su reciente y polémico Cybertruck era claramente superior a la de la clásica camioneta F-150 de Ford.

Esa comparación fue injusta según muchos analistas y expertos -incluso el divulgador Neil deGrasse Tyson lo dejó claro-, y generó una retahíla de comentarios que parecían plantear un reto al que Ford debía responder. La empresa no ha querido entrar en ese juego, y en lugar de eso ha destacado que ya tienen preparada su versión híbrida de la F-150 para 2020, y que la versión 100% eléctrica llegará "en pocos años".

La presentación del Cybertruck de Tesla fue todo un éxito para Elon Musk y Tesla, e incluso su diseño -que se convirtió en meme viral- y el fallo en el blindaje de los cristales -que fue luego explicado por Musk- dispararon la expectación por una camioneta que desafiaba a todo lo que se había visto todo en ese nicho de mercado en la industria automovilística.

A badass @Tesla looking like it’s doing a badass thing. But if the @Ford F-150 is RWD **with no payload** then weight on the Rear Axle is greatly reduced, offering only mild traction for the Tesla to overcome. This contest is more about the Physics of Friction than Engine Power.