Elon Musk promete que la 'Tesla Pickup' llegará tras el Model Y, y que lleva 5 años trabajando en él

Puede que la misión más importante de Tesla para este 2018 sea la de solucionar sus serios problemas con la producción del Model 3, pero Elon Musk es una persona inquieta y ya está pensando en sus próximos modelos. Uno de los más solicitados en algunas partes del mundo es la rumoreada pickup eléctrica de Tesla, y Elon Musk se ha comprometido en presentarla pronto.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde tras agradecer el apoyo de los fans de su empresa lanzó la petición de que estos le dijeran cosas que debían mejorar. En una de las respuestas se le dijo que hacía falta una pickup eléctrica, y él prometió que la creará una después del Model Y, puesto que ya llevaba tiempo pensando en ella.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.