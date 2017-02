El supedeportivo eléctrico también puede ser europeo: Elextra promete las cuatro plazas más rápidas

Lo habitual en este mundillo eléctrico que florece es encontrarnos a grandes fabricantes intentando crear el coche ideal para muchos - caso de Renault o General Motors -, o bien, creando un vehículo impresionante en prestaciones y tecnología - caso de Tesla -. En el segundo grupo hay muchas compañías chinas o norteamericanas, menos conocidas, que quieren aprovechar la nueva ola. Pero la verdad es que nombres europeos que nacen exclusivamente para esto, no encontramos demasiados.

Lo que os enseñamos hoy es una pequeña prueba de lo que es está haciendo en Suiza, una compañía llamada Classic Factory está dando forma a un ‘supercar’ eléctrico con un diseño espectacular y unas prestaciones a la altura. Fundada en 2009, está dirigida por el diseñador Robert Palm.

Al tiempo que la tecnología eléctrica se implanta, ayuda a introducir nuevas ideas, como los superdeportivos con cuatro plazas

Ahora mismo Elextra es más concepto que realidad, pero le vamos a seguir los pasos muy de cerca. ¿Qué lo hace especial? Bueno, al margen del origen, tenemos una configuración extraña para un deportivo extremo: cuatro asientos, cuatro puertas y tracción total.

Entre las prestaciones esperadas hay alguna promesa poderosa, como que el vehículo será capaz de hacer el 0 a 100 en menos de 2,3 segundos. La propulsión eléctrica ya nos ha enseñado que este es uno de sus fuertes, modelos de calle como el Model S no tienen demasiado problema en jugar con esas cifras.

No soy justo si digo que no hay más superdeportivos eléctricos en desarrollo en Europa, tenemos el Concept One de Rimac, desarrollado en Croacia, con una pinta imponente: cuatro motores para sacar 1.088 CV y 355 kilómetros por hora.

Volviendo a nuestro protagonista, el superdeportivo eléctrico va a ser realmente creado en Stuttgart, con la idea de poner en circulación únicamente 100 unidades, lo que nos da una idea de que será un producto de lujo, muy exclusivo. Compañías más ‘grandes’ como Faraday o Lucid están creando algo parecido, pero sus volúmenes de venta esperan ser mayores.

Lo interesante desde nuestro punto de vista es que hay ganas de hacer cosas más allá de China y Silicon Valley. La siguiente parada en el camino la tenemos en el ‘Geneva Motor Show 2017’ que comienza en unas semanas, allí tendremos a nuestra disposición los primeros prototipos.

Más información | Elextra