El mítico Landspeeder de Star Wars llega como vehículo eléctrico para niños para cumplir los sueños de los adultos

'Si tienes una legión de fans explótalos'. Seguramente este debe ser algún tipo de regla para los ejecutivos de Disney quienes siguen lanzando artículos relacionados con Star Wars como si no hubiese un mañana. Y más ahora que muchos de esos fans son padres con poder adquisitivo, capaces de gastar grandes cantidades de dinero con tal de transmitir el legado de la saga de las galaxias a sus hijos. Bien jugado Disney, bien jugado.

Hoy está arrancando la Comic-Con en San Diego, la convención más grande e importante de entretenimiento y cultura pop del mundo, la cual se ha vuelto un importante escaparate para mostrar avances de películas, series de televisión, cómics y por supuesto juguetes. Donde Disney se está llevando el primer día al haber presentado un precioso vehículo para niños con forma del mítico Landspeeder de Luke Skywalker.

La mala noticia es que no flota

Radio Flyer, el famoso fabricante de vehículos para niños con 100 años de tradición y quienes también son los responsables del Tesla Model S para niños, son los encargados de haber creado esta maravilla, la cual se trata de una réplica del X-34 Landspeeder de Luke que conocimos por primera vez en el Episodio IV de Star Wars.

El vehículo es eléctrico impulsado por una batería recargable de 12 voltios, tiene capacidad para llevar hasta dos niños a partir de los cuatro años y un peso máximo de 59 kilogramos. Cuenta con dos velocidades, 3 y 8 km/h, y un tablero interactivo con luces y sonidos de la película.

La mala noticia es que no flota (sí, hay gente que lo ha preguntado), ya que su movimiento es gracias a cuatro ruedas que por cierto, se recomiendan no usar en arena o superficies que no puedan otorgar la suficiente fricción.

Para quienes deseen adquirir este Landspeeder les tenemos más malas noticias, ya que en primer lugar sólo estará disponible en exclusiva para Estados Unidos y el Reino Unidos a través de la cadena Toys 'R' Us, y posteriormente llegará a Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Polonia y Suiza. Y en segundo lugar es su precio, ya que costará nada y nada menos que 500 dólares. El vehículo ya se puede reservar desde hoy mismo y las entregas están programadas para el próximo 5 de septiembre.

