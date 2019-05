Conductores de Uber llaman a una huelga global el 8 de mayo, dos días antes que la VTC salga a bolsa

El próximo día 10 de mayo, Uber tiene prevista su salida a bolsa. Pese a perder 3.003 millones de dólares al año, la VTC se juega su futuro con una esperada IPO cuyo éxito podría girar entorno a la inversión de la compañía en los vehículos autónomos. Pero mientras los directivos de la compañía tienen puesta su mirada en Lyft y los resultados en bolsa, los trabajadores de Uber han convocado una huelga para el próximo 8 de mayo, dos días antes de la multimillonaria operación que algunos cifran en 100.000 millones de dólares.

La convocatoria de huelga se inició en Nueva York a partir de la Alianza de los Trabajadores del Taxi, de la que también forman parte los conductores de Uber y Lyft. El objetivo es dejar de circular durante dos horas desde las 7 de la mañana, en plena hora punta de la ciudad. Pero el parón no solo se producirá en los EEUU, ya que trabajadores de otros países también han anunciado que se apuntarán a la huelga.

En los Estados Unidos, la huelga tendrá seguimiento en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Boston, Ohio, Dayton, Seattle, Washington DC, Minneapolis o San Francisco. Mientras, en Reino Unido se realizará la huelga en ciudades como Londres, Birmingham, Nottingham y Glasgow.

Pero lo que inicialmente estaba previsto como una huelga para los dos países principales de Uber se ha expandido a nivel global a otros países, según así lo han dejado patente en las redes sociales trabajadores de la compañía.

La paralización a nivel internacional incluirá otros países como Costa Rica, Panamá, Uruguay o Chile. También Brasil, Canadá, Australia o Francia, en la ciudad de París.

The May 8th Uber strike has gone global! It's incredibly inspiring to see. All of us must stand in solidarity, particularly other workers in the technology industry, and especially workers who have a role building these gig economy platforms. https://t.co/QIx57I7lTq