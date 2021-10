El coche de hidrógeno es "absurdo" para el CEO de Audi, que apuesta por los coches 100% eléctricos para el futuro

"Simplemente absurdos". Así es como Markus Duesmann, CEO de Audi, ha calificado los coches de hidrógeno en una entrevista que ha dado en Auto Zeitung. El ejecutivo deja claro así que el fabricante alemán va a dedicar todos sus esfuerzos en lo que considera que es el único futuro para los coches domésticos: los motores 100% eléctricos.

"Al final tienes sólo un coche eléctrico con una batería más pequeña"

Ya sabíamos desde hace unos meses que Audi iba a dejar de fabricar coches de combustión en 2026, pero ahora también sabemos que no comparten los planes como los de Toyota y sus sedán de hidrógeno.

El argumento que pone Duesmann encima de la mesa para calificar de esta forma los coches de hidrógeno es que hay que pasar por una fase adicional respecto a los eléctricos: se necesita energía para poder generar hidrógeno, y ese hidrógeno necesita más energía para convertirse en electricidad y movimiento de nuevo. Con un coche puramente eléctrico sólo necesitas convertir la electricidad que aporta la batería en movimiento, nada más: "Al final tienes sólo un coche eléctrico con una batería más pequeña".

Además Duesmann también opina que no hay tanto hidrógeno verde (o sea, generado sin contaminar) en el mundo como para cubrir la demanda que generarían millones de coches, y que prefiere utilizar ese hidrógeno para fabricar acero. El ejecutivo también espera que con el tiempo vayamos resolviendo los principales desafíos del coche eléctrico como el tiempo de recarga del coche y la construcción de más puertos de carga.

Pero que Audi no crea en esta fuente de energía no significa que no haya planes para ella. Alemania misma trabaja en trenes de hidrógeno, Dinamarca y Noruega ponderan usarlo en un Ferry y Air Nostrum quiere empezar a despegar con hidrógeno en sus aviones en cuatro años. Será una tecnología a tener en cuenta a medida que los coches de combustión vayan desapareciendo y la demanda cambie.

Imagen | Martin Katler