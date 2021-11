Así están las aerolíneas usando algoritmos para separar los asientos de grupos y forzarnos a pagar más

Sentarse en un avión alejado de tus acompañantes supone un riesgo para la seguridad. Ya no solo es que estemos separados de nuestra pareja o amigos, sino que como indica la Royal Aeronautical Society este hecho puede ralentizar la evacuación de emergencia. Pese a estas recomendaciones, varias aerolíneas separan habitualmente los asientos de familias y grupos y sugieren un pago extra si se desea estar juntos.

Desde hace un tiempo las aerolíneas son investigadas por esta práctica. Fue el gobierno del Reino Unido quien arrojó más luz a la situación y dio a conocer algunos detalles sobre cómo Ryanair y otras aerolíneas estarían utilizando algoritmos para específicamente separar a los grupos y así poder aplicarles tasas extra. Un algoritmo "chantajista", como lo definieron las autoridades británicas.

Margot James, Ministra de Cultura Digital en Reino Unido, declaraba a varios medios locales lo que para muchos viajeros era una práctica conocida. Según la ministra, "Algunas aerolíneas han creado un algoritmo específico para identificar pasajeros que viajen juntos con el mismo apellido". A través de este algoritmo, la compañía identificaría los grupos y los colocaría de manera separada a propósito con la finalidad de intentar cobrarles un extra por cambiar de asiento. Una práctica abusiva que el gobierno británico intentó poder demostrar, aunque sin llegar a conclusiones suficiente concluyentes.

El Centro para la Ética de Datos y la Innovación tiene como finalidad intentar encontrar aquellas áreas que requieran una mejor regulación respecto a cómo se utilizan los datos. Y entre ellos, según la ministra, se encontraría esta práctica utiliza por diversas aerolíneas.

Ya en 2017, la Dra. Jennifer Rogers del Departamento de Estadística de la Universidad de Oxford, explicó a la BBC que había estado investigando esta situación y observó como la probabilidad de que cuatro pasajeros se sienten juntos en un vuelo de Ryanair era menos probable que ganar la lotería. Una práctica que causó bastante revuelo y donde la aerolínea tuvo que salir a explicar que esto era debido a que los asientos se generan de manera aleatoria pero además sí había un algoritmo para mantener libres las ventanas.

O pagas o viajas separado. Es la conclusión a la que llegan muchos usuarios de algunos aerolíneas cuando les toca coger un vuelo en grupo. Pero lo que debería ser un hecho puntual debido a la alta ocupación del vuelo, en algunos aerolíneas se ha convertido en una práctica habitual. Tanto es así, que según la información del gobierno británico sería una práctica realizada de manera premeditada.

La Autoridad Civil de la Aviación (CAA) inició por su parte una investigación a principios de febrero de 2018 sobre la distribución de estos asientos y comprobar si se realizaba de manera justa y transparente. Andrew Haines, ejecutivo de la CAA, declaró que "como parte de nuestra investigación, vamos a requerir a las aerolíneas que nos ofrezcan información sobre su política. Miraremos cómo deciden dónde se sientan los pasajeros como parte de un grupo y cuáles son proactivas en separarlos cuando podrían estar juntos."

En una encuesta a más de 4.000 consumidores que viajaron en grupo, encontraron que la primera aerolínea con gente que viajó separada era Ryanair con un 35%, seguido de Emirates con un 22% y Virgin Atlantic con un 18%. Pero además ofreció algunos datos interesantes que muestran el estado de este problema. Aproximadamente el 50% de los usuarios fue informado antes de viajar que quizás necesitarían pagar si querían sentarse juntos y el 10% de los consultados que nunca se indicó nada al respecto.

Pero el dato quizás más revelador es que pese a que la inmensa mayoría era consciente de esta situación, más de la mitad creían que automáticamente les colocaría en asientos cercanos. Por otro lado, la encuesta también refleja que no es una práctica tan habitual y cerca del 50% sí fue sentada junto a su acompañante.

@Ryanair @TomWitherow where is our other 'random' allocated seat?there are all these free rows around..row 33!!To sit together £28 joke! pic.twitter.com/fSfZWPyYs6