Así es como se creó el zepelín de pega de Amazon que podría convertirse en realidad algún día

Estos días aparecía en redes sociales un vídeo con un zepelín de Amazon que a modo de nave nodriza comenzaba a desplegar drones con paquetes que luego se enviaban a sus destinatarios.

El vídeo estaba tan bien hecho que muchos creyeron que se trataba de un proyecto real, pero en realidad ese dirigible era un montaje creado con efectos especiales. El autor del mismo explica cómo lo creado, pero lo inquietante aquí es que esa imagen podría no tardar mucho en hacerse realidad en un futuro próximo.

En el vídeo se veía a ese zepelín surcando los cielos a una altura relativamente baja. En un momento dado de sus compuertas comenzaban a aparecer decenas de drones, cada uno con una pequeña carga en paquetes que luego iban entregando en casas situadas en la zona.

ドローンで配送するという話があったけど、もう始まってたんだな。もっと先の話かと思ってた。



There was a talk about delivery by drone, but it had already started. I thought it was a story ahead.#エイプリルフール #zozi撮影 pic.twitter.com/hFrmGOKwof