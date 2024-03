En 1977 dos Boeing 747 colisionaron en un aeropuerto de España: fue el peor accidente aéreo de la historia

El 27 de marzo de 1977 ocurrió en España la mayor catástrofe aérea de la historia. Dos aviones Boeing 747 colisionaron en la pista de despegue del aeropuerto Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. El accidente se cobró la vida de 583 personas y, casi cincuenta años después, aquel fatídico episodio mantiene la primera posición del registro de Aviation Safety Network de siniestros con mayor número de muertes.

Hubo pocos supervivientes. En concreto, 61 pasajeros de una de las aeronaves involucradas en el evento, aunque algunas de ellas murieron más tarde a causa de las graves heridas recibidas durante el impacto. ¿Cómo fue posible que dos de los aviones más modernos y grandes de la época protagonizaran un suceso de tal magnitud? Regresemos al pasado para intentar comprender qué es lo que pudo haber sucedido.

La catástrofe de Los Rodeos

El vuelo 4805 de KLM, con un Boeing 747-206B matrícula PH-BUF, había despegado del Aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, el 27 de marzo a las 09:00 (hora local), con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Pan Am, por su parte, había abandonado el Aeropuerto JFK de Nueva York a las 01:17 (hora local) con un Boeing 747-121 del vuelo 1736 matrícula N736PA, también en dirección a Las Palmas.

Aquel día, mientras ambas aeronaves se dirigían a su aeropuerto de destino, una bomba estalló en una floristería del edificio terminal del Aeropuerto de Las Palmas. El artefacto había resultado en al menos una persona herida de gravedad y en daños en el falso techo y en las puertas de acceso al edificio. Ante esta situación, en combinación con la amenaza de una segunda bomba, se ordenó el cierre del aeropuerto.

Esto obligó a desviar gran parte de los vuelos que tenían como destino Las Palmas a la vecina isla canaria de Tenerife. El 747 de KLM aterrizó en el Aeropuerto de Los Rodeos (en la actualidad Tenerife Norte) el 27 de marzo a las 13:38 (hora local) mientras que el 747 de Pan Am llegó a tierra el mismo día a las 14:15. Los pasajeros del vuelo de KLM pudieron bajar del avión con una acreditación de “pasajero en tránsito”.

Boeing 747-206B de KLM

A los pasajeros del vuelo de Pan Am no se les permitió abandonar temporalmente la aeronave, lo que obligó a la tripulación a abrir una de las puertas para que al menos pudiera entrar algo de aire fresco mientras esperaban los pasos a seguir. A todo esto, el Aeropuerto de Los Rodeos había acabado congestionándose con una cantidad inusual de aviones y pasajeros en sus instalaciones, con una calle de rodaje abarrotada.

Con el paso de las horas, el Aeropuerto de Las Palmas fue reabierto, por lo que varios de los aviones que se encontraban transitoriamente allí empezaron a abandonarlo. Cuando llegó el turno de que el avión de Pan Am completara su trayecto, la tripulación descubrió que el camino por la calle de rodaje hacia la pista de despegue estaba bloqueado por el avión de KLM, que todavía no estaba preparado para despegar.

Uno de los aviones, completamente destruido tras al accidente

El vuelo 4805 de KLM había solicitado repostar 55.000 litros de combustible, una tarea que demandaría aproximadamente 30 minutos. Si bien el trayecto de destino tenía una duración de aproximadamente 25 minutos, y el avión tenía suficiente combustible para completarlo, los investigadores creen que la tripulación optó por repostar anticipadamente para evitar demoras en Las Palmas.

A las 16:56, la torre de control autorizó al avión de KLM a rodar por la pista y posteriormente le pidió que hiciera un giro de 180° al final de esta para ponerse en posición de despegue. El avión de Pan Am fue instruido a seguir por la misma pista del de KLM y a abandonarla por la tercera salida a su izquierda hacia la calle de rodaje, pero por alguna razón, la tripulación se saltó la salida C-3 y se aproximó a la salida C-4.

El impacto se produjo cuando el avión de KLM inició su carrera de despegue mientras que el avión de Pan Am todavía no había salido de la pista, aunque se encontraba muy cerca de alcanzar la calle de rodaje. Cuando el capitán del 747 neerlandés advirtió la situación, intentó elevarse lo antes posible para evitar el impacto. El capitán el 747 estadounidense trató de quitarse del medio, también sin éxito.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Los Rodeos?

La investigación oficial española determinó que la causa fundamental del accidente fue que el capitán de KLM despegó sin autorización, no obedeció el “standby for take-off…”, no interrumpió el despegue cuando informó que el avión de Pan Am todavía estaba en la pista, y ante la pregunta del Ingeniero de Vuelo sobre si el PANAM había abandonado ya la pista, contestó con una afirmación rotunda.

Representación de los instantes previos al impacto

Sin embargo, el informe incluye otros factores que contribuyeron al fatídico desenlace. Entre los más importantes podemos mencionar que el atentado ocurrido en el Aeropuerto de Las Palmas provocó una enorme congestión en el Aeropuerto de Tenerife, lo que limitó la utilización de la calle de rodaje y obligó a las aeronaves a moverse por la pista de despegue y aterrizaje para alcanzar posición de despegue.

La ubicación geográfica del aeropuerto, además, es propicia para cambios meteorológicos poco comunes. Momentos antes del accidente, el lugar se encontró sumergido en una densa nubosidad que limitó la visibilidad de la tripulación de ambas aeronaves, así como la de la torre de control. Es decir, ni el KLM ni el Pan Am tuvieron contacto visual hasta que estuvieron a unos pocos metros de distancia.

El avión de Pan Am debería haber salido por la tercera salida a su izquierda, y no lo hizo. Hay opiniones encontradas acerca de por qué sucedió esto. Por un lado se afirma de que la maniobra era muy complicada de realizar (si no imposible) y por otro que el piloto y el copiloto no pudieron identificar la salida por las condiciones climáticas.

Por si lo mencionado fuera poco, el análisis de las cajas negras y de las grabaciones de la torre de control permitió identificar interferencias en las comunicaciones de radio. A esto se le sumó el uso de lenguaje aeronáutico no estándar. El controlador no entendió que el avión de KLM estaba despegando y el capitán de la aeronave creyó que tenía autorización de la torre de control para despegar.

Imágenes | Wikimedia Commons | FAA

En Xataka | Hubo un día en el que subirse a un avión fue bonito, cómodo y aspiracional. Hoy la mayoría ya lo odia