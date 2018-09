Tu televisor puede tener permiso para espiarte sin que lo sepas: así funciona el servicio Samba TV y así puedes protegerte de él

Los usuarios de tecnología somos en gran medida conscientes de que nuestros datos son extraordinariamente valiosos para las compañías. Ya se trate de información de carácter personal o de datos acerca de nuestros gustos y opiniones. El modelo de negocio de algunas empresas se sostiene sobre la comercialización de esta información, y poco a poco muchos usuarios han ido aceptándolo con resignación.

Samba TV, el controvertido servicio de televisión al que vamos a dedicar este artículo, y que está integrado en muchos de los televisores con Android TV que podemos encontrar actualmente en las tiendas, ha suscitado sospechas por las dudas que genera el uso que hace de nuestros datos. Si queréis conocer qué marcas lo instalan y qué es lo que hace realmente, solo tenéis que seguir leyendo.

Samba TV es un servicio de recomendaciones personalizadas de contenidos televisivos, pero también es una gigantesca red publicitaria

Pero antes de seguir adelante nos viene bien recordar que nuestros datos nos pertenecen, y, por tanto, tenemos la potestad de decidir qué queremos compartir y con quién, un derecho que emana de la Constitución y que ha sido desarrollado en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Pero aquí es donde entran en juego la letra pequeña y la pereza, dos ingredientes que, cuando se combinan, pueden perjudicarnos.

Qué es Samba TV, qué nos promete y cómo funciona

Si tenéis curiosidad y echáis un vistazo a la página web de este servicio comprobaréis que lo que nos vende es su capacidad de mejorar nuestra experiencia cuando vemos la televisión. ¿Cómo lo hace? Sencillamente, monitorizando qué contenidos solemos ver para proponernos otros programas del mismo tipo que en principio podrían encajar bien en nuestras preferencias. Hasta aquí, como veis, no pinta mal.

Si profundizáis un poco más en la web de Samba TV os daréis cuenta de que su principal promesa consiste en poner a nuestro alcance una televisión más «inteligente» y los contenidos afines a los que nos gustan sin necesidad de que tengamos que buscarlos. De nuevo, no parece nada sospechoso. Sin embargo, aunque es cierto que este servicio pretende resolver estas necesidades, no es ni mucho menos lo único que hace.

Y es que Samba TV en realidad es una plataforma de anuncios multipantalla. Esto significa que no solo es capaz de identificar qué estamos viendo en nuestro televisor; también puede determinar cuántos dispositivos tenemos conectados a la red de nuestra casa con el objetivo de enviarles la publicidad que mejor encaja con nuestra personalidad a partir del análisis de los contenidos que solemos reproducir en nuestro televisor. Más publicidad personalizada.

Llegados a este punto el panorama se vuelve más oscuro y mucho menos atractivo porque, a pesar de que los responsables de Samba TV argumentan que su servicio nos propone una experiencia más satisfactoria capaz de extenderse a varios de nuestros dispositivos, en realidad es evidente que han creado una red publicitaria gigantesca diseñada para recabar información acerca de los usuarios y compartirla con un amplio abanico de anunciantes.

Estas son las marcas que preinstalan esta app

Actualmente podemos encontrar Samba TV preinstalada en algunos de los dispositivos de marcas como Sony, Philips, Sharp, TCL, Toshiba, Sanyo, Grundig o AOC, entre otras empresas. Como veis, son compañías con mucho peso en el sector de la electrónica de consumo. Eso sí, esta app no se encuentra habilitada por defecto. Cuando compramos un nuevo televisor de cualquiera de estas marcas y lo configuramos por primera vez aparecerá un asistente que, entre otras cosas, nos pregunta si queremos activar Samba TV.

Pero, como podemos sospechar, no se limita a eso. Para maximizar la probabilidad de que hagamos posible su activación en nuestro nuevo televisor este servicio nos «vende» lo que os expliqué en el apartado anterior: su capacidad de mejorar nuestra experiencia proponiéndonos contenidos televisivos que se adecuarán como un guante a nuestras preferencias.

Si decidimos aceptar su propuesta accederemos a un documento que describe las condiciones de uso de la aplicación y su política de privacidad, y es aquí donde entra en acción la letra pequeña de la que os hablé unos párrafos más arriba. Y es que pocos usuarios deciden invertir su tiempo en leer un texto que, además de ser largo, suele estar escrito en un lenguaje farragoso y poco claro. Pero este no es un problema solo de Samba TV; es un mal habitual en los sectores de la electrónica de consumo y la informática.

Si hemos activado Samba TV sin saber realmente qué hace y cómo funciona y nos arrepentimos, podemos deshabilitarlo rechazando su política de privacidad

En cualquier caso, si durante la fase de configuración inicial de nuestro televisor decidimos activarlo y posteriormente nos arrepentimos y preferimos deshabilitarlo porque nos parece un servicio demasiado intrusivo, podemos hacerlo. Nuestros compañeros de Xataka Android nos explican cómo llevarlo a cabo con todo detalle en los televisores de Sony que incorporan Samba TV, pero este proceso no debería ser muy diferente en los modelos de las otras marcas.

Básicamente consiste en acceder a los ajustes de Samba Interactive TV desde el menú de configuración del televisor, seleccionar la política de privacidad (si no aparece será necesario reiniciar el televisor para que los servicios que dan soporte a la aplicación vuelvan a ejecutarse) y, por último, tendremos que marcar la opción ‘No acepto y desactivar’. Con este procedimiento lo que estamos indicando a esta app es que no estamos de acuerdo con su política de privacidad, y, por tanto, queremos desactivar sus servicios de monitorización, propuesta de contenidos y publicidad.

Esto es lo que dice su política de privacidad

Si tenéis curiosidad y queréis saber qué dice exactamente la política de privacidad de esta aplicación podéis leerla en la página web de Samba TV. Esta información es la misma a la que podemos acceder recurriendo a la documentación de este servicio que contienen los televisores. No obstante, no os preocupéis: no voy a aburriros detallando en este apartado en qué consiste y qué es lo que expone exactamente. Solo voy a apuntar algunos epígrafes, apenas unos pocos, que merece la pena que conozcamos.

Samba TV recopila datos personales, qué páginas visitamos, nuestra IP, cómo es el hardware de nuestros dispositivos y un largo etcétera

Este párrafo no tiene desperdicio y refleja con claridad qué datos recopila Samba TV acerca de los usuarios: «[…] recabamos información cuando creas una cuenta, actualizas tu perfil, participas en algunas actividades interactivas de los servicios, rellenas un formulario, solicitas asistencia o te comunicas con nosotros. El tipo de información que recopilamos puede incluir tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, intereses y preferencias, ubicación y otros datos que eliges proporcionarnos […]».

El siguiente apartado de la política de privacidad describe con bastante precisión qué información recopila Samba TV cuando habilitamos este servicio en nuestro televisor. La lista es bastante extensa: la fecha y la hora en que utilizamos el servicio, las páginas que visitamos, nuestra dirección IP, el navegador que usamos, las direcciones a las que accedemos, cómo es el hardware de los dispositivos que interactúan con Samba, qué apps utilizamos en nuestro televisor, qué programas vemos, la ubicación exacta de nuestros dispositivos, etc.

Incluso confiesan que pueden recabar información acerca de nosotros que ha sido previamente obtenida por otras fuentes, siempre, eso sí, dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico. Un último apartado al que merece la pena que prestemos atención describe la forma en que Samba TV usa los datos que recoge acerca de los usuarios.

Como podemos intuir, utilizan esta información para mantener y mejorar sus propios servicios, pero también para hacernos llegar contenidos publicitarios, recomendaciones personalizadas, ofertas e información acerca de eventos programados no solo por Samba TV, sino también por otras compañías. Como veis, no cabe ninguna duda acerca de la vocación que tiene esta app de consolidarse no solo como una plataforma de televisión «inteligente», sino también como una red publicitaria de grandes dimensiones.

Y esto es lo que dicen Sony y Philips acerca de este servicio

Para conocer de primera mano qué tienen que decir los fabricantes de televisores acerca de Samba TV nos hemos puesto en contacto con dos de las marcas afectadas y con mayor presencia en este mercado, como son Sony y Philips. Jorge Gallego, Responsable de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de Sony para España y Portugal, hace hincapié en el hecho de que «Samba TV es un servicio de una empresa externa que no pertenece a Sony. Sony Visual Products Inc. y Free Stream Media colaboran en algunos modelos de BRAVIA para ofrecer prestaciones y servicios de televisión interactiva».

En lo que concierne a la posibilidad de que los usuarios decidamos prescindir de los servicios de Samba TV, Jorge nos comenta que «el usuario puede desactivarlos en cualquier momento a través del menú del televisor. Al hacerlo, Samba Interactive TV deja de recoger el historial de los contenidos reproducidos en el televisor. Si el usuario continúa usando cualquier aplicación de Samba, como Spotlight, entonces deberá también desactivarlo en la aplicación para que se deje de recopilar el historial en la app».

En lo que concierne a Philips hemos hablado con Alicia Fernández, Responsable de Marketing y Analista de Negocio, que ha insistido en la necesidad de que el usuario acepte expresamente las condiciones de funcionamiento de los servicios de Samba y los active para que estos comiencen a recabar información. Además, Alicia apunta un dato importante: «la tecnología de reconocimiento automático de contenidos ha sido desactivada expresamente por Philips en sus modelos europeos para cumplir lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)».

Sony y Philips nos permiten desactivar el servicio Samba TV desde el menú de configuración de sus televisores

Por último, en lo que concierne a la posibilidad de desactivar Samba TV en los televisores de Philips, Alicia nos confirma que «si previamente han decidido activarlo y cambian de opinión, los usuarios pueden dirigirse en cualquier momento al menú ‘Configuración de privacidad’ de su televisor y deshabilitar este servicio para dejarlo sin efecto».

Todo esto nos recuerda, una vez más, la importancia que tiene invertir unos minutos en leer las condiciones de aquellos servicios que aspiran a ejecutarse en los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día. De lo contrario podemos llevarnos una sorpresa cuando menos desagradable, así que parece que no nos quedará más remedio que armarnos de paciencia y enfrentarnos a esos textos que a todos nos parecen tan aburridos.

