El Nvidia Shield TV Pro se lanzó en 2019 y ahora cuesta 100 dólares más porque, al parecer, todo está muy caro

El precio de todo lo que lleve memoria o almacenamiento este 2026 se ha ido a la estratosfera. La actual crisis de componentes provocada por la escasez debido a las necesidades de los centros de datos ha provocado un aumento de precio sin precedentes en todo lo que tenga que ver con la electrónica de consumo y lo peor es que no sólo afecta a los dispositivos más modernos.

Un último ejemplo de esto es la Nvidia Shield TV Pro, un 'TV Box' que se lanzó en 2019 y que acaba de pasar a costar un 50% más que hace apenas unos días. Es un suma y sigue en esa tendencia en la que ningún tipo de hardware escapa a la crisis de memoria, y además es un caso sangrante porque, pese a su veteranía, sigue siendo de los mejores TV Box del mercado.

Y en un momento en el que parece que Apple está preparando un nuevo Apple TV, no es un buen precedente.

Suma y sigue

Como apuntan desde Ars Technica, desde el pasado 2 de octubre, el Nvidia Shield TV Pro pasa de 199 dólares a 299 dólares en Estados Unidos. No es una situación provocada por tiendas que suban el precio porque no haya dispositivos, sino algo oficial que Nvidia atribuye a esa la situación actual.

Un portavoz de la compañía confirmó a Ars Technica que "el precio de los componentes, incluida la memoria, ha aumentado sustancialmente en toda la industria", lo que les ha llevado a tomar esa decisión. Sería interesante comprobar cuál es una de las principales compañías que ha provocado ese impresionante aumento de los costes de memoria, verdad Nvidia...

El stock de este dispositivo ha sido bajo estos últimos meses por motivos similares a lo que ocurre con Xbox Series X. Aunque haya cierta demanda, las compañías no los fabrican porque no dan abasto para hacerlo y no les sale rentable por mucho que la propia Nvidia se comprometiera a comienzos de este 2026 a seguir dando soporte al Shield pese a sus siete añazos en el mercado.

El chip Tegra X1 sigue siendo uno de los mejores para cualquier dispositivo de juego y streaming en el salón, así que este paso a los 299 dólares de forma oficial es un golpe para quien quisiera hacerse con uno de cara a revitalizar un televisor, por ejemplo.

Y el problema es que se acaban las alternativas a buen precio porque el Shield TV Pro, siendo caro a 199 dólares, era, como decimos, de lo más potente del mercado, y ahora esas alternativas son un Google TV que también se ha encarecido, los nuevos Fire TV que también son más caros o el esperado Apple TV que se lanzará en algún momento de los próximos meses y que nada apunta a que vaya a ser una ganga.

Mark Gurman, de Bloomberg, lleva un tiempo hablando de un nuevo Apple TV que estaría ligado a la nueva Siri y, ahora que esa renovación del asistente ya ha llegado (a algunos mercados), el dispositivo estaría al caer.

De hecho, parece que Apple buscaría posicionarlo como una consola de sobremesa lanzando incluso sus propios mandos, pero si ya el anterior de hace cuatro años no era barato, uno nuevo con el mercado como está y viendo cómo Apple ha engordado los precios de todos sus dispositivos, tampoco será barato.

En fin, es lo de siempre desde hace unos meses, pero nunca está de más recordar el motivo por el que todos los dispositivos, sean nuevos o tan veteranos como el Nvidia Shield TV, suben de precio cuando debería estar ocurriendo lo contrario.

Imagen | Nvidia

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