Los televisores Mini LED de Hisense para 2023, explicados: esta tecnología por fin irrumpe en la gama de entrada

Los televisores que nos proponen las principales marcas este año están empezando a llegar a las tiendas. Y, además, están desembarcando en mejor forma que nunca. Las marcas surcoreanas y japonesas acaparan buena parte de este mercado, pero a los usuarios nos interesa no perder de vista las propuestas de los fabricantes chinos por su atractiva relación precio/prestaciones. En las de TCL hemos indagado recientemente, pero ya conocemos con cierto detalle qué nos ofrece este año Hisense, que es la otra gran marca china.

En la cima de su nuevo catálogo se erige el modelo A85K, un televisor OLED preparado para procesar contenidos Dolby Vision IQ, Dolby Atmos y dotado de conectividad HDMI 2.1 que, sobre el papel, solo refina ligeramente lo que nos propuso su predecesor el año pasado. En nuestra opinión las opciones más jugosas que nos ofrece Hisense este año son sus televisores Mini LED. Su gama es muy amplia, y, además, esta tecnología estará disponible desde 399 euros. Sí, por fin vamos a tener dispositivos Mini LED en la gama de entrada.

Hisense ULED X, U8K, U7K y U6K: especificaciones técnicas



ULED X U8K U7K U6K panel LCD VA/IPS 4K UHD 8 bits + FRC, 120 Hz y 16:9 LCD VA/IPS 4K UHD 8 bits + FRC, 120 Hz y 16:9 LCD VA/IPS 4K UHD 8 bits + FRC, 120 Hz y 16:9 LCD ADS 4K UHD 8 bits + FRC, 60 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos retroiluminación Mini LED de 5.184 zonas Mini LED de 1.056 zonas Mini LED de 384 zonas Mini LED de 192 zonas tamaños disponibles 65 y 85 pulgadas 55, 65 y 75 pulgadas 55 y 65 pulgadas 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG brillo máximo 2.500 nits 1.500 nits 1.000 nits 600 nits contraste nativo 4.000:1 5.000:1 5.000:1 1.200:1 nivel de negro 0,1 nits 0,2 nits 0,2 nits 0,1 nits tiempo de respuesta 6 ms 6 ms 6 ms 8 ms ángulos de visión 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º procesador Quad Core MT9618 Quad Core MT9618 Quad Core MT9618 Quad Core MT9602 tecnologías para juegos 144 Hz (VRR) ALLM AMD FreeSync Premium Pro 144 Hz (VRR) ALLM AMD FreeSync Premium Pro 144 Hz (VRR) ALLM AMD FreeSync Premium Pro 60 Hz (VRR) ALLM sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos sistema operativo VIDAA U7 VIDAA U7 VIDAA U7 VIDAA U6 conectividad 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x CI+, 1 x entrada de línea, 1 x salida para auriculares, 1 x AV y 1 x RJ-45 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x CI+, 1 x entrada de línea, 1 x salida para auriculares, 1 x AV y 1 x RJ-45 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x CI+, 1 x entrada de línea, 1 x salida para auriculares, 1 x AV y 1 x RJ-45 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x CI+, 1 x entrada de línea, 1 x salida para auriculares, 1 x AV y 1 x RJ-45 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 Wi-Fi Bluetooth 4.2 precio No disponible No disponible No disponible No disponible

Hisense ULED X: hasta 2.500 nits y Mini LED de 5.184 zonas de atenuación local

En la tabla que publicamos encima de estas líneas podemos ver que las especificaciones del televisor LCD insignia con retroiluminación Mini LED de esta marca para 2023 prometen. Lo más extraño es que Hisense haya decidido incorporar en este modelo un panel de 8 bits + FRC, y no una matriz de 10 bits, pero más allá de este dato todo lo demás pinta muy bien. Su refresco nativo es 120 Hz, y, además, puede trabajar a 144 Hz con videojuegos mediante interpolación, pero su mejor baza es su retroiluminación.

Y es que la matriz de diodos que se responsabiliza de entregar la luz al panel LCD incorpora en las versiones de más pulgadas más de 20.000 mini-LED organizados en 5.184 zonas de atenuación local independientes. En teoría esta ambiciosa implementación de la retroiluminación debería permitir a este televisor minimizar el blooming y recuperar mucho detalle tanto en las regiones en sombra como en las áreas más iluminadas de cada fotograma.

Hisense ULED X.

No obstante, esto no es todo. Según Hisense su ULED X consigue entregar picos de brillo de 2.500 nits, una cifra que le permite pelear de tú a tú con los televisores más avanzados que nos proponen Samsung, Sony o LG. Su nivel de negro también pinta muy bien (0,1 nits), y a los aficionados a los juegos les alegrará saber que es compatible con la tecnología de refresco adaptativo FreeSync Premium de AMD. También tiene entradas HDMI 2.1, pero solo dos. Es una lástima que algunas marcas sigan sin entregarnos esta norma en todos los conectores HDMI.

Hisense U8K, U7K y U6K: se desmarcan por su brillo y su compatibilidad HDR total

Al igual que el modelo ULED X en el que acabamos de indagar, los televisores de las familias U8K, U7K y U6K están preparados para lidiar con contenidos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. Nada que objetar hasta aquí. El más ambicioso, el U8K, tiene mucho en común con el ULED X, aunque su retroiluminación Mini LED no es tan sofisticada. En el U8K implementa 1.056 zonas de atenuación local independientes y consigue entregar picos de brillo de 1.500 nits. No está nada mal. Además, puede trabajar a 144 Hz y mantiene las dos entradas HDMI 2.1 del modelo insignia.

Hisense U8K.

El modelo U7K nos propone una matriz de retroiluminación Mini LED organizada en 384 zonas y tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 1.000 nits. Estas son las únicas áreas en las que los modelos ULED X y U8K lo superan. En todo lo demás se codea de tú a tú con los modelos superiores, incluida su relación de contraste nativo (5.000:1), su nivel de negro (0,2 nits) y su tiempo de respuesta (6 ms). Un apunte interesante antes de seguir adelante: los modelos ULED X, U8K y U7K pueden incorporar un panel LCD de tipo VA o IPS. La tecnología de la matriz depende del tamaño del panel.

Hisense U7K.

Por último, el modelo U6K apuesta por un panel LCD de tipo ADS y 8 bits + FRC. Al igual que las demás propuestas de Hisense es capaz de lidiar con los formatos HDR más populares, incluido Dolby Vision (aunque no la revisión IQ). Eso sí, su retroiluminación Mini LED es más modesta que la de los modelos superiores debido a que "solo" implementa 192 zonas de atenuación local independientes. Su capacidad máxima de entrega de brillo es de 600 nits y tiene una relación de contraste nativo de 1.200:1. No pinta nada mal, pero a los aficionados a los juegos les interesa saber que el panel de este televisor es de 60 Hz, y también que no nos entrega entradas HDMI 2.1.

Disponibilidad y precio de los televisores Mini LED de Hisense para 2023

Este fabricante todavía no nos ha confirmado cuándo llegarán sus nuevos televisores Mini LED a las tiendas, y tampoco cuál será el precio de cada modelo. Actualizaremos este artículo tan pronto como tengamos esta información para ponerla en vuestras manos.

