Google Assistant se integra finalmente con las Smart TVs de Samsung

Google Assistant se integra finalmente con los televisores inteligentes de Samsung, tal y como acaba de anunciar la compañía en su blog oficial. De esa forma, las Smart TVs de Samsung pasan a ser compatibles con tres de los cuatro asistentes de voz más populares, puesto que Google Assistant se suma a Alexa (de Amazon) y Bixby (de Samsung).

Desde Samsung han explicado que la suite de asistentes de voz estará disponible en todos los modelos 4K, QLED 8K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace de 2020, por lo que en principio casi cualquier televisor lanzado este año debería ser compatible. La integración se ha lanzado ya en un par de países europeos y llegará a España a finales de noviembre, así que no debería hacerse de rogar.

Integración, ahora sí

A principios del año pasado, Samsung hizo oficial la compatibilidad de sus televisores con Google Assistant, pero compatibilidad no es lo mismo que integración. Hasta hora, para controlar la televisión con Google Assistant era necesario tener un dispositivo inteligente (como un altavoz), ya que era a través de ese dispositivo con el que interactuábamos con la tele. Las televisiones eran compatibles con el asistente, pero no lo tenían integrado como ya lo está, por ejemplo, en los móviles.

Lo que Samsung acaba de hacer oficial (porque hace unos meses adelantó que esto llegaría a finales de 2020) es que Google Assistant pasa a estar completamente integrado. De esa forma, podremos hablar directamente con el asistente sin tener que pasar por otros dispositivos. Simplemente tendremos que dar los comandos de voz a través del micrófono del mando a distancia y Google Assistant aparecerá.

Esto no solo permitirá controlar la televisión, bajar el volumen o cambiar de canal, sino que también habilitará el control de la domótica del hogar. Pensemos, por ejemplo, en apagar las luces de otra habitación desde la tele o acceder al termostato. También es compatible con los servicios de Google, como Google Photos, Search y el Calendario.

De acuerdo a Samsung, los asistentes de voz ya están integrados en las Smart TVs de la compañía en 14 países de todo el mundo. Google Assistant, por su parte, ya está disponible en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y llegará a España, Brasil, India y Corea del Sur a finales de noviembre, así que será cuestión de esperar. Las televisiones compatibles con todos los modelos 4K, QLED 8K, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace de 2020.

Más información | Samsung