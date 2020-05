Samsung Terrace, una TV 4K QLED con 2.000 nits de brillo y resistencia IP55 pensada especialmente para exteriores

Los televisores de Samsung buscan expandir su territorio del salón de casa a la terraza. Es justamente el nombre que recibe la nueva TV del fabricante coreano, The Terrace es un alucinante monitor con especificaciones particularmente pensadas para que el TV se pueda usar en exteriores sin los problemas que eso pueda conllevar en una TV tradicional.

The Terrace se suma a la familia de televisores 'Lifestyle' de Samsung que ya se compone de Serif, Sero y Frame. Son televisores pensados para usos concretos y a veces con un diseño algo distinto. Por ejemplo Frame busca imitar un cuadro en una pared mientras que Sero es una TV vertical para ver contenido generalmente adaptado a smartphones. The Terrace, la última en sumarse, quiere hacerse un hueco en la terraza o cualquier otro espacio exterior.

Resistencia al agua y sin problemas de visualización a pleno Sol

Más o menos. Si nos fijamos en sus especificaciones podemos comprobar que The Terrace de Samsung viene con una resistencia al agua y al polvo IP55. Esto significa que apenas debería entrar polvo dentro del aparato y el poco que lo hace no tiene que interferir en el correcto funcionamiento. En cuanto al agua, el nivel 5 implica poder proyectar agua desde cualquier dirección sin que esta entre dentro del aparato. En otras palabras, The Terrace debería resistir una lluvia, pero no significa eso que no deba estar en un sitio cubierto.

En cuanto al panel en sí estamos ante un QLED de resolución 4K disponible en tres tamaños diferentes: 55", 65" y 75" respectivamente. Pero aquí lo interesante es lo que aporta para diferenciarse respecto a un panel utilizado en TVs normales y corrientes de Samsung. Cuenta con un recubrimiento antirreflectamente y un brillo de 2.000 nits, suficiente para que en principio no haya probelmas de visualización en exteriores en un día soleado. Samsung también destaca su marco de metal fino que protege y le da un toque elegante al televisor.

Adicional al televisor The Terrace en sí, la compañía ha lanzado también una nueva barra de sonido bajo el mismo nombre. Cuenta con la misma resistencia IP55 al agua y al polvo y con tecnología de cancelación de ruido distorsionado.

Precio y disponibilidad de The Terrace de Samsung

La barra de sonido junto al televisor están disponibles desde hoy mismo en países concretos, ninguno de ellos es España o alguno de Latinoamérica. The Terrace se podrá adquirir en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Llegará a más países y regiones a finales de este mismo año junto a una versión más "profesional", aunque no queda claro qué significa eso.

Finalmente hay que tener en cuenta su precio, por el nicho de mercado al que va y por algunas de sus especificaciones nos encontramos ante precios algo más altos que los que normalmente vemos en una TV. Disponible en tres tamaños distintos, viene con tres precios distintos. El modelo de 55" cuesta 3.455 dólares, el modelo de 65" son 4.999 dólares y el modelo de 75" llega hasta los 6.499 dólares.

Más información | Samsung