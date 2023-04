Warner revoluciona su streaming: HBO Max será Max a secas y competirá de tú a tú con Netflix, según The New York Times

Era un secreto a voces, pero 'The New York Times' se ha encargado de filtrar por anticipado la información que, en teoría, los medios descubrirían el miércoles 12 en una anticipadísima presentación de Warner del futuro de su plataforma HBO Max, incluyendo posibles cambios de nombre y tarifas. Parece ser que los rumores de una fusión de plataformas tendrá lugar, y HBO / HBO Max y Discovery se convertirán en una sola.

El medio acredita a tres personas anónimas pero conocedoras de los planes de Warner, que aseguran que el servicio se llamará Max y debutará en apenas un mes o dos. Combinará la programación de series y películas de Warner de HBO Max con los documentales dirigidos a todo tipo de públicos que en España podemos ver, por ejemplo, en Discovery+.

El precio será de 16 dólares al mes en Estados Unidos, que es lo mismo que cuesta HBO Max. En España el servicio cuesta 8,99 euros al mes, pero obviamente no sabemos si se mantendrá en la nueva Max o subirá. Es, sin duda, uno más de los muchos pasos delicados que tiene que dar Warner para poner en marcha su nueva plataforma.

No es la única pregunta que posiblemente veamos respondida mañana: no se sabe, por ejemplo, si Discovery+ va a seguir teniendo entidad independiente, ya que los rumores apuntaban a que HBO Max desaparecería del mapa, absorbida por Max. Es un paso arriesgado, el de abandonar una marca firmemente establecida y que el público relaciona con "televisión de calidad" como es HBO Max, pero está claro que los planes de Warner van más allá de cimentar éxito (y prestigio) como el que proporciona la racha de 'La Casa del Dragón', 'The White Lotus', 'The Last of Us' y ahora, el final de 'Succession'.

El imbatible estilo Netflix

La programación de Discovery no deja lugar a dudas: Warner quiere unificar sus plataformas para crear un monstruo del entretenimiento que tenga a bordo 'Succession', sí. Pero que también ofrezca esos realities, concursos de cocina, talents sobre musculación y documentales acerca de los nazis del misterio de los que no se habla mucho pero que copan las listas de lo más visto, como 'Anatomía de Grey' y 'La que se avecina'. Estas intenciones de ampliar público con una programación más variada ya fue anticipada por un ejecutivo en una charla hace meses.

Warner necesita un salto de fe como éste, una renovación de la cara y el nombre (ya que la programación va a seguir esencialmente igual) que le permita jugar en la misma liga que Netflix y Disney+. Después del polémico saneado de cuentas y parrillas que le ha hecho llevarse por delante una buena cantidad de series y películas, Warner Discovery afronta una nueva era para sus plataformas. Veamos hasta dónde llega su necesidad de cambio.

Cabecera: Warner

