Warner ha decidido no sepultar a las series eliminadas de HBO: las estás llevando a otras plataformas (y gratuitas)

Mientras que HBO celebra el gran éxito que está cosechando ‘The Last of Us’ y confirma una segunda temporada de la adaptación del videojuego, la plataforma de streaming también cancela series y las retira de su catálogo.

La buena noticia es Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de HBO, ha decidido no sepultar aquellos contenidos que han sido víctima de su contundente plan de recortes. Una parte de ellos llegarán a otros servicios.

‘Westworld’ y otras series, de HBO a Roku y Tubi

A finales del año pasado hablábamos del agresivo movimiento de HBO de retirar ‘Westworld’, una de las series más reconocidas de la plataforma. Pero mantenerla significaba ir en contra de los nuevos planes de reducir costes.

Con David Zaslav a la cabeza de Warner Bros. Discovery, la supresión de contenidos fue más allá de la serie de ciencia ficción distópica creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy. También alcanzó otros títulos conocidos.

Los rumores provenientes de medios como Deadline apuntaban a que este no sería el fin, y que algunas series acabarían migrando hacia ciertas plataformas de socios externos. Este martes finalmente esta versión ha sido confirmada.

HBO ha llegado a un acuerdo de contenidos con The Roku Channel y Tubi. Se trata de dos importantes plataformas de streaming gratuitas con publicidad conocidas como FAST (free ad-supported streaming) en el mercado estadounidense.

En concreto, se licenciarán 2.000 horas de películas y y series, que se traducirán en el acceso a un amplio abanico de contenidos de Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Warner Bros. Pictures y Warner Bros. Television.

Según un comunicado de prensa de Roku, su catálogo completamente gratuito, pero con publicidad, incluirá varios éxitos. Entre ellos’ Westworld’, ‘The Bachelor’. ‘Cake Boss’, ‘Say Yes to the Dress’, ‘F-Boy Island’, ‘Raised By Wolves’ y ‘The Time Traveler’s Wife’.

Cabe señalar que aunque hay varias plataformas FAST disponibles en España, como Pluto TV, las mencionadas no han llegado al país. Sin embargo, esta noticia nos ayuda a entender un poco mejor los movimientos de Warner Bros. Discovery.

Además, hay rumores de que la compañía podría lanzar su propia plataforma de streaming con publicidad. Si esto último se hace realidad, quizá pueda convertirse en el nuevo hogar de algunas de sus series olvidadas. Con el tiempo lo sabremos.

Imágenes: Warner Bros. Discovery

