Una visión madura de los multiversos y las realidades paralelas para una excelente serie de espionaje

Es uno de los conceptos más atrevidos, sugestivos y con más posibilidades de la ciencia ficción, y aunque Marvel los haya puesto de moda con películas como 'Spiderman: No Way Home' o 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura', su enfoque dedicado al fan-service es solo una forma de plantear el concepto. Sin ir más lejos, 'Rick y Morty' lleva años explotando el concepto de forma mucho más compleja. Y hay más series y películas sobre el tema, como esta semidesconocida pero muy jugosa 'Counterpart' que puedes ver en Movistar Plus+.

Se trata de una serie de espionaje clásica, casi podría decirse que algo pasada de moda, en la que la acción frenética y acrobática deja paso a una historia de suspense con persecuciones e intrigas, pero también con misterios y múltiples secretos. Todo ello en un entorno fascinante y donde reside toda la fuerza de la propuesta: la realidad está dividida en dos tierras paralelas, iguales y enfrentadas en una tensión constante, una especie de Guerra Fría interdimensional entre dos mundos donde todo está repetido.

La situación real a la que hace referencia la serie está muy clara (de hecho, es una referencia directa), y es un auténtico clásico de las películas de espías: las dos Alemanias divididas por el muro. Dos mitades de una misma ciudad, con personas que habían sido compatriotas, ahora viviendo casi literalmente en dos mundos distintos. La metáfora funciona a las mil maravillas, sobre todo porque J.K. Simmons clava a sus dos héroes contrapuestos: un aburrido oficinista para el sistema que mantiene estas dos ciudades y un superespía al otro lado.

Por desgracia, la serie solo duraría dos (magníficas) temporadas, y quedaron algunos cabos sueltos en su historia. Pero con un segundo año que mantuvo perfectamente el pulso del primero, profundizando en su compleja base argumental e introduciendo nuevas variables en su física interdimensional, que no sea una serie cerrada es lo de menos. Sobre todo cuando es una de las mejores historias de suspense y Tierras-2 que se pueden encontrar en streaming.