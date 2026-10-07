Spotify trae los audiolibros a España. Con los podcasts quiso comprarlo todo y con los libros ha hecho lo contrario

Spotify ha lanzado hoy sus audiolibros en España, con 350.000 títulos y 12 horas de escucha al mes incluidas en el plan Premium. La frase clave de la nota de prensa para entender esta propuesta está escondida en un párrafo de dos líneas: "Todas las alianzas con autores y editoriales serán no exclusivas".

Por qué es importante. Es la rectificación de su apuesta más cara. Con los podcasts en 2020, Spotify quiso ser el estudio. Con los libros quiere ser la tienda.

El precedente. Entre 2019 y 2020, Spotify se gastó unos 650 millones de dólares en comprar Gimlet, Anchor, Parcast y The Ringer. Después firmó exclusivas millonarias como las de Joe Rogan, Call Her Daddy, los Obama y los duques de Sussex.

UN VISTAZO A...

El plan parecía a prueba de fisuras: si los mejores programas solo se escuchaban en Spotify, había que estar en Spotify. Por tanto, esa estrategia llevaría a una mayor base de clientes.

Cómo acabó la cosa. Verde y con ancas.

Los Obama se fueron a Audible en 2022 y el acuerdo con los Sussex terminó en 2023.

En 2023, Spotify recortó su división de podcasts y fusionó Gimlet y Parcast.

En 2024, Rogan renovó, pero su programa volvió a YouTube. La exclusiva más cara del sector acabó siendo un acuerdo de distribución.

En cambio con los libros... La estrategia que ha seguido Spotify ha sido muy distinta.

No ha comprado editoriales. Su gran adquisición fue la de Findaway, una distribuidora, hace cinco años por unos 123 millones de dólares.

Los acuerdos no son exclusivos, así que el mismo libro puede estar en Audible o Storytel.

La función "Encuentra la página" escanea el ISBN de un libro en papel para seguir escuchándolo donde lo dejaste. Spotify no pretende (solo) sustituir el libro que has comprado en otro sitio, quiere ocupar el rato en que no puedes leerlo pero sí escucharlo.

Entre líneas. La tienda cobra por horas. Cuando se agotan las 12 horas incluidas para los suscriptores Premium, hay tres opciones:

Esperar al mes siguiente. Contratar Audiolibros+, una suscripción interna específica para desbloquear hasta 15 horas extras de escucha, por 8,99 euros al mes (precio oficial para España). O comprar paquetes de horas extras.

Las horas no usadas caducan cada mes. Spotify cobra por la escucha sea cual sea el libro. No necesita acertar con el superventas ni pagar por adelantado para tenerlo.

El trasfondo. Spotify ha tardado cinco años y cientos de millones en podcasts en aprender que el contenido acaba escuchándose en cualquier parte. Lo que vale es la costumbre de abrir su aplicación al ponerte los auriculares, como consiguió con la música. Con los audiolibros es la primera vez que aplica esa lección desde el principio.

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