Las series más vistas en streaming en 2022 cuentan algo bueno sobre Netflix... pero sobre todo sobre el pasado

Nielsen ha publicado su informe de contenidos de vídeo bajo demanda para 2022, revelando lo más visto, en series y películas, en plataformas de streaming. Hay dos matices importantes: uno es que los datos corresponden a Estados Unidos. Otro es que extrae esta información a partir de una muestra de audio dirigida a televisores, excluyendo móviles y ordenadores; con lo que los resultados no son tan precisos como podrían serlo si las plataformas aportasen directamente sus datos.

No obstante, sirve para hacerse una idea de ciertos patrones. Como indica la propia empresa de investigación de mercados, Stranger Things ha sido el gran dominador, con un matiz importante: atrapó las miradas durante 52.000 millones de minutos acumulados durante todo el año. Eso es menos que los más de 57.000 millones que logró The Office en 2020, pero ese fue el año de los grandes confinamientos, con mucho tiempo que destinar a ver series; y además The Office tiene casi seis veces más episodios que Stranger Things.

Stranger Things, Miércoles y Encanto, las más destacadas

En primer lugar, las series más vistas, sin importar si son series originales de cada plataforma o si son adquiridas. No importa: sigue destacando por encima del resto Stranger Things, aunque se cuela NCIS, de la CBS y recién cancelada; cerrando el podio Cocomelon, una serie de animación infantil. Merece la pena comentar la presencia de series tan añejas como Seinfeld, que acabó hace veinticinco años; o Los Simpson, vigente pero que definitivamente dejó atrás sus mejores tiempos.

En duodécimo lugar aparece Miércoles, uno de los fenómenos de finales de 2022. Quédense con ella, porque su mérito va mucho más allá de ese duodécimo puesto.

Luego pasamos a las series más vistas acotando únicamente a contenido original, donde Netflix refuerza su liderazgo. Netflix es una empresa estadounidense, igual que Disney (Disney+, Hulu), HBO (HBO Max), Apple (Apple TV+) o Comcast (Peacock). Sin embargo, es Netflix quien ocupa trece de los quince puestos, y solo Amazon le "roba" dos, con Prime Video, gracias a The Boys y Los Anillos de Poder, en las últimas posiciones.

Hay otro factor: la última columna. Ahí se normalizan los resultados dividiendo los minutos vistos por el total de episodios. Y ahí es donde Miércoles brilla, siendo la única que supera en esa métrica a Stranger Things. Y más teniendo en cuenta que fue estrenada en noviembre de 2022; mientras que Stranger Things llegó en dos tandas, mayo y julio.

Si miramos a las películas, es Disney+ la gran vencedora, con diez de quince puestos ocupados por ella, siendo Netflix quien captura los otros cinco. Encanto, estrenada a finales de 2021, es de largo el film más exitoso según estos datos y la métrica de minutos vistos acumulados. Varios de los demás títulos también son de años anteriores, como Coco (2017).

Al menos si atendemos a estos datos, Netflix domina las series y Disney+ las películas. Eso si acotamos al tiempo que consiguen enganchar a sus espectadores con ellas. Quizás a nivel de crítica sea otro cantar.