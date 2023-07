Nuevo tráiler de 'One Piece' de Netflix, pensado para tranquilizar a los fans: será uno de los platos fuertes de la plataforma

El primer tráiler dividió a los fans: los más suspicaces vaticinaron que su brevedad era en realidad un subterfugio para disimular otro fiasco del calibre de 'Cowboy Bebop'. Este nuevo avance, presentado en el contexto de la desvaída Comic-Con de San Diego, viene a enmendar la plana a quienes se quejaron: 'One Piece' está tan llena de acción, humor y aventura como el longevo y mítico anime original.

Otra cuestión distinta es si será suficiente para dar forma a una serie con la suficiente entidad por sí misma, y que se estrena el próximo 31 de agosto. Pero de momento los elementos están ahí: Luffy y su tripulación, buena parte de los enemigos y secundarios que se encuentran en la primera saga de 'One Piece', los característicos poderes de Luffy y hasta el Rey de los Piratas.

Eiichiro Oda, creador de la serie original, es la mejor garantía que tenemos de la fidelidad de la producción al original: según el autor, la serie no ha salido adelante hasta que no ha sido un calco consistente del anime y el manga. El resultado es un festival de CGI que intenta imitar el estilo disparatado de la obra de Oda, aí que no queda más remedio que esperar para emitir un veredicto.

El autor, también productor ejecutivo de la serie, escribió una carta que se leyó en la Comic-Con junto a la presentación del tráiler. En ella manifestaba su apoyo al actor elegido para interpretar a Luffy, Iñaki Godoy: "Hubo algunas líneas del guión que pensé que no parecían Luffy cuando las vi sobre el papel... Pero cuando vi las escenas filmadas, pensé: '¡Funcionan cuando es Iñaki quien las interpreta!"

Cabecera: Netflix

