La nueva productora de los creadores de 'Stranger Things' tiene la clave para explotar el éxito sin recurrir a secuelas

Con el éxito de la cuarta temporada de 'Stranger Things' aún fresco, sus creadores los hermanos Duffer han anunciado la creación de una productora, llamada Upside Down Pictures en abierta referencia al siniestro mundo invertido de su serie. Para dirigirla cuentan con Hilary Leavitt, en cuyo extenso curriculum está el desarrollo de series de éxito como 'Orphan Black', 'Ozark', 'The Great' y la reciente 'Las luminosas'.

Más de lo mismo para Netflix. Upside Down Pictures trabajará codo con codo con Netflix para seguir produciendo series con la plataforma, lo que sin duda es la decisión estratégica más adecuada. Estando bajo el mismo techo, Netflix no tendrá ningún problema en promocionar las nuevas series del dúo como continuaciones espirituales de 'Stranger Things', lo que sin duda beneficiará a las dos partes.

Según declaraciones a Deadline, los hermanos quieren crear "el tipo de historias que los inspiró cuando crecían", al más puro estilo 'Stranger Things', "donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, donde el gran espectáculo coexiste con el desarrollo íntimo de los personajes, donde el corazón gana sobre el cinismo". Y de este modo dejan claro que tienen muy clara la estrategia para prolongar el éxito de la serie de Netflix.

No son secuelas, pero casi. Los Duffer ya han revelado algunos de los proyectos que tienen en cartera, y está muy claro que el espíritu de 'Stranger Things' sobrevuela sobre ellos, en algunos casos de forma explícita. Es el caso de un spin-off oficial de 'Stranger Things' y del que no se tiene ningún dato, como si continuará alguna línea argumental de la serie madre, si estará ambientada en la misma época o si partirá de algún personaje de la serie. La compañía también va a producir una obra de teatro "ambientada en el mundo y la mitología" de la serie, producida por Stephen Daldry ('Billy Elliot') y escrita por Kate Trefry.

Abiertamente en sintonía con 'Stranger Things' está un proyecto del que los Duffer ya han hablado y han rendido homenaje explícito en su serie: la adaptación de la novela de 1984 de Stephen King y Peter Straub 'El talismán', una fantasía oscura que coproducirá la Amblin de Spielberg y que contiene elementos, como la serie de Netflix, de ciencia-ficción, terror y fantasía. También entrarán en terreno ochentero con la nueva serie de los guionistas de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', Jeffrey Addiss y Will Matthews. Posiblemente, por desgracia, sin marionetas.

El último proyecto anunciado es una nueva adaptación de 'Death Note', el magnífico manga de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata que ya la propia Netflix visualizó en una película que pasó sin pena ni gloria. Esta nueva versión será completamente nueva y aunque aparentemente su tono siniestro y extravagante no encaja con las ambiciones de narrativa old-school de los Duffer, la juventud de sus personajes y su mezcla de fantasía oscura y horror existencial sí que encaja con el estilo de 'Stranger Things'.

El Upside Down espiritual. La jugada de la productora de los Duffer está muy clara: salvo ese spin-off, no saturar el mercado con productos derivados de 'Stranger Things', pero aprovechar el éxito del estilo (que la propia Netflix ha explotado en películas como 'La calle del terror') para poner en pie películas que entronquen con su espíritu. En ese sentido, 'El talismán' es el ejemplo más descarado: posiblemente no hay referente más obvio para la serie (sin necesidad de recurrir a la adaptación oficial por una serie que a menudo parece una 'It' apócrifa) que Stephen King.

En un panorama completamente saturado de secuelas sin demasiado sentido (sin salirnos de Netflix, ahí están las dudosas segunda temporada de 'El juego del calamar' o 'La casa de papel: Corea'), al menos los Duffer han optado por la solución más creativa. Otra cosa es que decidan dotar a todas sus adaptaciones de un baño estético o un tono familiar similar al de la serie madre, pero en esos casos habrá que ir viendo uno por uno si encajan o no.