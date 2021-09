Netflix exprime 'The Witcher' con nuevo trailer, anuncio de una tercera temporada, más animes y una serie enfocada al público familiar

Netflix no está dispuesta a dejar escapar la que es su gran superproducción de fantasía, franquiciable hasta la extenuación con múltiples spin-offs y variantes. De momento, aún no se ha estrenado la segunda temporada (prevista para el 17 de diciembre) pero en el contexto de su evento Tudum, Netflix anuncia una tercera temporada y muestra un nuevo trailer de la que está por venir.

No son las únicas noticias: el Geralt de Rivia de Henry Cavill da un paso a un lado para dejar espacio un segundo largometraje anime que no se sabe si prolongará lo ya visto en 'La pesadilla del lobo', protagonizado por el mentor de Geralt, Vesemir, que también adquirirá un notable protagonismo en la segunda temporada de la serie principal. Y. también, sorprendentemente dadas las características de la serie, tendremos una serie completamente nueva y de corte familiar.

... y primeras imágenes de 'The Witcher: Blood Origin'

Además de todas estas novedades sobre la franquicia, Netflix ha dado algunos nuevos detalles sobre la precuela 'The Witcher: Blood Origin', de la que ya se ha anunciado parte del reparto: Sophia Brown, Laurence O’Fuarain y Michelle Yeoh. La plataforma ha mostrado un primer vídeo de la serie, aunque no se trata de un trailer, sino de un somero making of.

La serie será una precuela en toda regla, ya que nos traslada 1200 años antes de lo que cuenta la serie principal de 'The Witcher' para contar cómo se crean los primeros brujos, una cuestión que ya han abordado productos como el primer largometraje de anime. También sabremos cómo la conjunción de esferas fusionó los mundos de los hombres, los monstruos y los elfos.