Netflix anuncia un spin-off de 'The Witcher': 'Blood Origin' narrará los orígenes del mundo de Geralt de Rivia 1200 años antes de su tiempo

Netflix ha anunciado por sorpresa un spin-off de su exitosa 'The Witcher'. Pero a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de derivaciones, no nos contará las aventuras de algún personaje secundario de la serie principipal, o las peripecias de una versión infantil o un descendiente de Geralt de Rivia. En esta ocasión, viajaremos 1200 años al pasado para explorar lo orígenes del mundo que conocimos en la primera serie.

La serie, tal y como informa Netflix, está ambientada en un mundo élfico más de un siglo atrás del tiempo de Geralt. Pero habrá brujos, claro: concretamente, el primero de todos ellos, y una conjunción de realidades que hará que los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionen en un nuevo universo. El productor ejecutivo y showrunner de la serie para Netflix será Declan de Barra, uno de los guionistas de la encarnación de la temporada protagonizada por Henry Cavill.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.