'The Witcher: Night of The Wolf': Netflix prepara una película anime de su exitosa serie

Los resultados financieros de Netflix en el último trimestre fiscal dejaron aver ayer el éxito que supone 'The Witcher' para Netflix. La seria está camino de convertirse en la primera temporada más exitosa del servicio de streaming. Parte de este éxito seguramente ha convencido a Netflix para producir una película anime basada en 'The Witcher', se llamará 'The Witcher: Night of the Wolf'.

La película animada correrá a cargo de Lauren Schmidt Hissrich y Beau DeMayo, que también son los productores de la serie original 'The Witcher'. El estudio de animación coreano Studio Mir será quien se encargue de dar forma a la película. Así lo ha confirmado @NXoOnNetflix. La obra ha pasado por libro, videojuego y serie, lo siguiente será película de anime.

Según ha podido averiguar Gizmodo, el sinopsis de la película "explora una nueva y poderosa amenaza que enfrenta el continente". Además de cómo se pueda desarrollar esta historia, será interesante ver si los protagonistas de la serie tendrán un papel también en la película de anime. De momento no hay más detalles sobre ello.

La idea de hacer una película sobre 'The Witcher' no es nueva, de hecho fue el planteamiento inicial de los productores, aunque finalmente Netflix apostó por extender las ocho novelas en una serie y no comprimirlo todo en una sola película.

Exprimiendo el éxito de la serie

The Witcher fue vista por un total de 76 millones de personas (o más bien hogares) en el primer mes de emisión, según la compañía. Estas cifras sin embargo, a pesar de lo espectaculares que puedan parecer, hay que cogerlas con pinzas. Netflix se basa en su nueva métrica de visionado, que cuenta como visionado si el usuario ha visto un mínimo de do minutos de la obra. Es decir, si abres una serie y ves reproduces dos minutos de un episodio par aNetflix ya cuentas como espectador de la serie.

En cualquier caso, lo que no se puede negar es que 'The Witcher' es uno de los grandes títulos de Netflix ahora mismo. Aprovechando el empujón lanzarán también esta película animada, de la que lamentablemente no hay fecha de estreno. ¿Quizás entre algún estreno de una nueva temporada de la serie? Los productores dejaron ver esa idea. De momento la siguiente temporada de 'The Witcher' se espera para 2021.

Vía | Gizmodo