NASA+ ya está aquí: así es la plataforma de streaming gratuita que llega con series y documentales del espacio

Sabíamos que este día llegaría y, finalmente, está aquí. La NASA ha lanzado algo más que cohetes: la agencia espacial estadounidense acaba de poner en marcha su propia plataforma de streaming. Estamos hablando de NASA+, una propuesta gratuita que busca poner a disposición del público todo un universo de contenidos relacionados al espacio, tanto ya estrenados como por estrenar.

Desde su fundación en 1958, la NASA ha recopilado una enorme cantidad de material sobre sus misiones e investigaciones científicas. No es ningún secreto que gran parte de estos recursos estaban disponibles en la web, pero ahora quizás no era tan sencillo encontrarlo. Ahora la NASA nos lo ofrece bajo un esquema similar al de Netflix, Amazon Prime Vídeo o la free Pluto TV.

Directos, documentales y más

Como decimos, la idea de la agencia estadounidense parece ir más allá del simple hecho de poner a disposición de la gente sus vídeos e imágenes. Los contenidos llegarán en forma de contenidos de archivo (por ejemplo, lanzamientos pasados), transmisiones en directo, documentales y series. Algunos ya están disponibles; otros irán llegando con el tiempo para mantener activa al servicio.

Otra de las similitudes que la plataforma tiene en relación a otras propuestas de streaming es que tiene su propia aplicación para disfrutarla desde una amplia variedad de dispositivos. La NASA, no obstante, no ha querido lanzar una app independiente, sino que ha actualizado las apps de la NASA ya disponibles en iOS, Android, Roku, Apple TV y Fire TV con un apartado dedicado a NASA+.

Se echa de menos, no obstante, la presencia de la aplicación en PlayStation o Xbox, consolas que suelen ser utilizadas por muchos usuarios para consumir contenidos vía streaming en su televisor ubicado en el salón. La aplicaciones, demás, parecen no soportar la descarga de contenidos para disfrutar de manera offline, una alternativa importante para aquellos viajes en los que no se tiene conectividad.

Página principal de NASA+

Empezar a sumergirnos en NASA+ es tan sencillo como ingresar a plus.nasa.gov desde cualquier navegador. La plataforma se presenta con una pantalla principal en inglés donde encontramos un menú de navegación propio de la página de la NASA, es decir, que no tiene que ver directamente con la plataforma de streaming. En el nivel inferior encontramos la barra de navegación de la plataforma.

NASA+ nos propone descubrir contenidos a través de tópicos como humanos en el espacio, sistema solar, el universo, originales, documentales o historia. La página, como decimos, está en inglés y, al menos en este momento, no hay subtítulos en español disponibles. Uno de los tópicos, eso sí, es español. Allí, precisamente, se agrupan muchos contenidos de la agencia en este idioma.

Uno de los contenidos en español en NASA+

Por ejemplo, podremos ver ‘Yo soy Artemis’, una producción que busca reflejar la contribución de los empleados hispanos de la NASA a proyectos como Artemis, que busca concretar el regreso de los humanos a la Luna. También hay contenido para niños en español, como el de el astronauta Fran Rubio explorando una novela gráfica o el que explica el funcionamiento de la red de espacio profundo.

Así se ve la aplicación de NASA en iOS

Continuando con el diseño de la plataforma, el menú de navegación también agrupa la series. Encontramos a ‘NASA Explorers’, que habla sobre la misión OSIRIS-REx, ‘Mars a Minute’, enfocada en descubrir los misterios de Marte en episodios de no más de un minuto, y ‘Other Worlds’, que lleva como protagonista al Telescopio Espacial James Web y nos permite profundizar sobre sus hallazgos.

Categorías disponibles en este momento en NASA+

Esta primera vista también brinda acceso a los eventos programados y al buscador de vídeos. Si nos desplazamos hacia abajo encontramos eventos próximos, con la posibilidad de ver el horario en el que están programados, contenidos sobre los temas inspiración, icónicos de la NASA, maravillas científicas, etc. En cualquier caso, más abajo tenemos un explorador de temas mucho más completo.

NASA+ es una realidad. Ahora toca explorar la plataforma en profundidad para, quizás, hallar tesoros ocultos entre sus contenidos. Recordemos que hay más contenidos por llegar. Algunos también se muestran a modo de vista previa con una cuenta atrás hacia su fecha de estreno. La agencia espacial estadounidense ha entrado al mundo del streaming. ¿Despegará la plataforma? Con el tiempo lo sabremos.

