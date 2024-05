Gollum vuelve. Aunque ya había vuelto en un fan film contra el que ha arremetido Warner, retirándolo de internet

Muchos fans torcieron el gesto cuando Warner anunció que la próxima película de 'El Señor de los Anillos' se centraría en las primeras peripecias de Gollum (sin dejar claro si sería una historia de origen o simplemente una historia que transcurría un tiempo antes de lo visto en los libros de Tolkien), pero lo que estaba claro es que sonaba a película "menor" frente a la trilogía clásica. Buena intuición: el experimento ya existe, se llama también 'The Hunt for Gollum' y estaba disponible en Youtube de forma gratuita hasta que Warner pidió que se retirara.

Se trata de una considerablemente ambiciosa producción de 39 minutos dirigida por Chris Bouchard, que levantó cierta polvareda en su momento, cuando se lanzó en 2009. El fan-film se ambienta en el primer acto de 'La Comunidad del Anillo0 y completa un aspecto por el que las películas pasaban de puntillas: Gandalf reuniéndose con Aragorn y pidiéndole que busque a Gollum para averiguar más sobre el anillo de Frodo. Aragorn, tras una serie de aventuras, atrapa a Gollum y es atacado por orcos y Espectros del Anillo. Gollum acaba en las manos de los elfos del Bosque Negro y es interrogado por Gandalf.

Después del anuncio de Warner, la película desapareció durante varias horas de internet, con un aviso de Youtube diciendo que había sido denunciada por Warner y retirada por infringir los derechos propiedad de la compañía. La reacción negativa de los fans, sin embargo, posiblemente motivó que Warner reconsiderara su postura y, considerando que una producción así no podía hacer ningún daño a su proyecto, retiró la reclamación.

Puede que este corto nos esté dando una pista de por dónde van a ir los tiros de esta nueva película: Gollum funcionaba a la perfección como personaje secundario en las películas pero (no hay más que ver el reciente e infausto videojuego) no cuajaría tan bien como protagonista. Posiblemente veamos en la película algo similar a este fan-film, con personajes de más envergadura (quizás Aragorn o Gandalf, como aquí) tomando el espacio protagonista. De todos modos, no lo sabremos hasta 2026.

