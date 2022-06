Un frenético holocausto zombi llega a Prime Video con la secuela de una de las películas más populares del terror coreano

'Train to Busan' fue una de las películas que ayudó a popularizar la imprevisible filmografía coreana en Occidente: su ritmo febril, su estructura de ataque zombi en línea literalmente recta (en el interior de un tren de alta velocidad casi toda la película), lo preciso de su idea de partida la convirtió en éxito mundial. Ahora llega a Prime Video su secuela, 'Península'.

En ella repite al frente, como director y coguionista, Sang-ho Yeon. Yeon es una de las personalidades más populares internacionalmente del cine coreano y además de dirigir las dos entregas de sus zombis velocistas, lo hemos visto al frente de películas como las fantásticas cintas de animación 'The Fake', 'The King of Pigs' y 'Seoul Station' (a su vez, precuela de 'Train to Busan'), la exclusiva de Netflix 'Psychokinesis' y la serie 'Rumbo al infierno'

Aquí, en un planteamiento que coincidió parcialmente en el tiempo con 'Ejército de los muertos', un grupo de mercenarios plantea una misión imposible: la recuperación de un camión blindado después de que la península coreana haya sido arrasada por la plaga zombi. Una carrera contrarreloj, como la de 'Train to Busan', pero que nos permite echar un vistazo a cómo la Humanidad se ha adaptado a la nueva necronormalidad.

Rebosante de detalles propios de tebeo, absolutamente desprejuiciada y llena de humor, violencia y aventura, 'Peninsula' es una secuela de 'Train to Busan' que se puede disfrutar sin haber visto la película original. Entre sus momentos álgidos, el encierro en un complejo militar rodeado de zombis y que retrotrae a un clásico del subgénero de la envergadura de 'El día de los muertos' de George A. Romero.