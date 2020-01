Los estrenos de Netflix en febrero 2020: 33 series, películas y documentales originales

'Locke & Key', la adaptación del cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, es el plato fuerte de este mes en Netflix: una mezcla de terror y aventura juvenil que viene acompañada de la continuación de la que fue una de las grandes apuestas de la plataforma hace un par de años en materia de ciencia-ficción, 'Altered Carbon'. La segunda temporada, de la que no hay apenas material al que hincar el diente en el momento de escribir estas líneas, cambia de protagonista, ahora encarnado por Anthonie Mackie.

Y en cine, febrero será un mes para enmarcar por los aficionados a la animación: llega la primera tanda de películas de Hayao Miyazaki a la plataforma, en lo que acabará siendo una veintena de estrenos de Studio Ghibli que se incorporarán al catálogo de Netflix. Y por si fuera poco, el regreso de 'Pokémon' en una versión CGI de su primer largometraje.

A todo ello se suman los inevitables documentales y producciones dirigidas a los más pequeños. Estas son las novedades de Netflix de cara a febrero de 2020.

Catálogo de nuevas series en España

'Locke & Key'

Una accidentada producción que se ha extendido durante varios años, con pilotos no aprobados por otros canales, y un proyecto de serie cinematográfica que no cuajó (y donde han estado implicados nombres tan notables como Scott Derrickson ('Doctor Extraño') y Andy Muschietti ('It'), y que finalmente ha recuperado Netflix para adaptar un estupendo cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. En ella se nos cuenta cómo una familia compuesta por una madre y tres hijos regresa a una casa ancestral tras el asesinato de su padre. Éste y una serie de llaves mágicas que oculta la casa podrían ser la clave para desvelar el misterio tras su muerte.

Estreno el 7 de febrero

'Insect Cage'

En un mundo post-apocalíptico, una enfermedad transforma a la gente en insectos homicidas. La enfermedad se llama (cuidado) Cagaster y esto es un anime original de Netflix basado en un manga de Kachou Hashimoto. Su protagonista es un exterminador de insectos de misterioso pasado que recibe como encargo de una de sus víctimas llevar a su joven hija a conocer a su madre. ¿Son los insectos la próxima etapa evolutiva de los humanos o una amenaza a fulminar?

Estreno el 8 febrero

'Followers'

Una aspirante a actriz se vuelve famosa de la noche a la mañana gracias a Instagram y a la intervención de una popular fotógrafa de moda. Con un componente urbano muy acentuado, reflejando con todo detalle el día y la noche del lado más glamouroso de Tokyo, esta es la primera serie de imagen real japonesa que es adquirida por Netflix para su estreno internacional, y parece rebosar moda, lujo, corazones solitarios... y millones de followers.

Estreno el 27 febrero

'Altered Carbon' T2

Con nuevo actor protagonista, Anthonie Mackie (Falcon de 'Los Vengadores'), vuelve la ambiciosa serie de ciencia-ficción de Netflix que pasó algo desapercibida en su momento, hace dos años. Mackie es el único superviviente de un equipo de soldados de élite espaciales, que lleva siglos buscando a su amor perdido. Todo ello mientras resuelve unos brutales asesinatos que tienen que ver con él más de lo que cree.

Estreno el 27 febrero

Todas las series de Netflix en febrero

'Tom Papa: You’re Doing Great!': 4 febrero

'Locke & Key': 7 de febrero

'My Holo Love': 7 febrero

'Insect Cage': 8 febrero

'Narcos México' T2: 13 febrero

'Love is Blind': 13 febrero

'Las chicas del Cable' T5 Parte 1: 14 febrero

'Gentefied': 21 febrero

'Puerta 7': 21 febrero

'Esta mierda me supera': 26 febrero

'Followers': 27 febrero

'Altered Carbon' T2: 27 febrero

'Desenfrenadas': 27 febrero

'Queen Sono': 28 febrero

Películas de estreno en Netflix

'Porco Rosso'

La primera tanda de siete películas de Ghibli que llega a Netflix en febrero es una auténtica avalancha de clásicos modernos, como 'El castillo en el cielo', 'Mi vecino Totoro' o un clásico semiolvidado de la casa como 'Cuentos de Terramar', basada en la obra de Ursula K. Leguin. Pero si tenemos que quedarnos con una (mañana podría ser otra), elegimos 'Porco Rosso', la inolvidable historia de un ex-piloto italiano de la I Guerra Mundial que se ve transformado por una maldición en cerdo. Estrenada en 1992, fue uno de los primeros largometrajes de éxito internacional de Miyazaki.

Estreno el 1 de febrero

'La Trinchera Infinita'

Muy pocos meses después de su estreno en salas llega a Netflix esta película ambientada en la Guerra Civil pero donde el conflicto es solo el telón de fondo para una historia claustrofóbica, casi de terror, acerca de un hombre (Antonio de la Torre) cuya vida está amenazada y que con la ayuda de su mujer (Belén Cuesta) emplea como refugio un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. Y así treinta años.

Estreno el 28 de febrero

Todas las películas que llegan en febrero

'El castillo en el cielo': 1 febrero

'Mi vecino Totoro': 1 febrero

'Kiki: Entregas a domicilio': 1 febrero

'Recuerdos del ayer' ': 1 febrero

'Porco Rosso': 1 febrero

'Puedo escuchar el mar': 1 febrero

'Cuentos de Terramar': 1 febrero

'Horse Girl': 7 febrero

'A todos los chicos de los que me enamoré 2: P.D. Todavía te quiero': 12 febrero

'Dragon Quest: Your Story': 13 febrero

'All the Bright Places': 28 febrero

'La Trinchera Infinita': 28 febrero

Nuevos documentales en Netflix

'El farmacéutico'

Un farmacéutico que ha perdido a su hijo adicto al crack **comienza a investigar la corrupción que hay tras el mercado legal e ilegal de opiáceos******. Un documental en cinco episodios que denuncia el perturbador estado del comercio de medicamentos en Estados Unidos.

Estreno el 5 de febrero

Todos los documentales que llegan en febrero

'The Pharmacist': 5 febrero

'Who killed Malcolm X?': 7 febrero

'Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix' T2: 28 febrero

Estrenos infantiles: novedades en películas y series