Los estrenos de Disney+ en mayo 2020: todas las nuevas series, películas y documentales

El mes de mayo está marcado en Disney+, sin duda, por Star Wars. No solo se estrena 'El ascenso de Skywalker' (con salto triple mortal del mercado doméstico), y con eso la franquicia completa está en la plataforma, sino que concluyen dos series de la saga de la que se ha hablado mucho últimamente: 'The Mandalorian' y 'Star Was: Clone Wars'. Además, revisamos otros estrenos de películas y programas varios, ajenos a la serie galáctica.

Nuevas series y episodios en España

'Cultura Disney'

Una estupenda serie documental que revisa nuestra relación, algo fetichista en ocasiones, con los objetos que cobran vida a las películas: de muñecos que se animan con la magia de los efectos especiales a objetos de atrezzo que adquieren un significado icónico en manos de los actores. El coleccionista Dan Lanigan revisa algunos de los ejemplos más míticos dentro de las películas Disney.

Estreno 1 de mayo

Todas las series en mayo

'Cultura Disney' (1/05)

'The Mandalorian', final de temporada el 1/05

'Star Wars: The Clone Wars', final de temporada el 4/05

'Galería Disney: Star Wars: 'The Mandalorian' (4/05)

'High School Musical: El Musical: La serie', final de temporada el 22/05

Nuevas películas y cortos en España

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

El cerrojazo a la tercera trilogía de Star Wars puso a JJ Abrams de nuevo al mando, y fue recibida con opiniones para todos los gustos, aunque con el repudio general de los fans de toda la vida. Enfriados los ánimos, ¿estaba justificado tanto odio? ¿Era la película algo más que fan-service complaciente? Ahora tienes la ocasión de revisarla.

Estreno 4 de mayo

Todas las películas y cortometrajes en mayo