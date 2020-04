No veremos el trasero de la sirenita en ‘Splash’: Disney+ ha editado digitalmente varias escenas para taparlo

Posiblemente, que el grueso de los suscriptores de Disney+ haya acudido a la plataforma en busca de su dosis de Marvel, 'Star Wars' o clásicos animados, ha hecho que se pase por alto el excelente catálogo de clásicos ajenos a esas franquicias que hay en el servicio. Pero lo cierto es que tiene un fondo de películas familiares y grandes éxitos de la fantasía para todos los públicos nada desdeñable. Una de esas películas es 'Splash', un film de Ron Howard de 1984 protagonizado por un jovencísimo Tom Hanks, antes incluso del éxito de 'Big'.

Sin embargo, la película ha llegado a Disney+ cortada. La estricta moral de la Casa del Ratón parece haber cambiado con el paso del tiempo, y aunque en el momento de su estreno la película recibió la calificación PG (menores acompañados) debido a su lenguaje, algún chiste verde y el hecho de que Daryl Hannah se pasa la película desnuda (aunque sin mostrar nada, gracias a una oportuna melena), parece no ser suficiente para la Disney de los tiempos modernos. Cabe añadir que 'Splash' fue en su día producida por Touchstone Pictures, filial de la compañía enfocada a contenido más adulto.

La película que ha llegado a Disney+ está cortada, y no de la forma más elegante. Para cubrir las inocentes nalgas de la sirena que se gana unas piernas al salir del agua y mantiene un cómico romance con un apocado humano, la película ha recibido unos cuantos cortes muy poco disimulados, y que han llamado la atención de internet. Así, nada más arrancar la película, Disney+ nos avisa de que la película ha sido modificada por su contenido.

La más torpe de todas estas ediciones se produce en el minuto 24:56 de la película, cuando la sirena vuelve al agua ante la mirada del protagonista. En la versión original la melena tapa casi toda su espalda pero se puede ver parte de las nalgas. En la versión que tiene Disney+ la espalda ha sido completamente pixelada simulando más cabello de un modo completamente antinatural.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om