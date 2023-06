Esta rareza arrasa en Netflix: una inquietante película de terror que pasó desapercibida en cines hace solo unas semanas

No estamos acostumbrados a ver este tipo de películas en el cine español. Y cuando las vemos, a menudo les pasa como a esta: aguantan un par de semanas en salas y desaparecen durante meses. En este caso, la distribución se limitó a solo unas semanas porque poco después ya estaba en Netflix, coproductora de esta 'Tin & Tina' dirigida y escrita por Rubin Stein a partir de un cortometraje propio.

La película plantea un argumento que bebe de una serie de elementos presentes tanto en nuestra historia más negra como en nuestra cultura pop: una pareja joven y recién casada pierde los bebés que estaban esperando al mismo tiempo que la madre deja de creer en Dios. Con la esperanza de recuperarla acude junto a su marido a un convento de monjas con niños huérfanos y acaban adoptando a dos hermanos albinos de siete años obsesionados con la religión católica.

Un punto de partida que podría ser la base de una película de terror blasfemo, o una de niños diabólicos. Pero Stein le inyecta unas buenas dosis de excentricidad y locura estética apoyada en las excelentes interpretaciones no solo de los dos niños que dan título a la película (Carlos G. Morollón y Anastasia Russo, un increíble acierto de casting), sino también a unos Milena Smit y Jaime Lorente muy conscientes de que la película necesita tanta tragedia como sátira.

Aunque el ritmo de la película no siempre se sostiene en lo más alto y las referencias a los ochenta son resultonas (incluida Teresa Rabal) pero no todas tienen el sentido corrosivo deseable, 'Tin & Tina' es una potente muestra de fantástico español hecho al margen de las modas y las taquillas. No es de extrañar que su excéntrica propuesta se haya acomodado en el número 1 de lo más visto en España en la plataforma. Siempre es positivo que lo raro se vea premiado.

Cabecera: Netflix

En Xataka | 'Black Mirror' desvela en su tráiler el inesperado objetivo de sus nuevos episodios: la propia Netflix