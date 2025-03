Hace años, la empresa Pohjois-Karjalan Lasipalvelu Ky abrevió su nombre a Lumon. 'Separación' lo ha convertido en un problema

Hay varios e inevitables cruces de 'Separación', el actual éxito de distopía laboral de Apple TV+, con la vida real. Como la ubicación física real de esa pesadillesca oda al brutalismo corporativo que son las oficinas de la empresa de la serie, Lumon. O el propio nombre de Lumon, que comparte con algún negocio auténtico que ha tenido que salir a decir que ellos no andan plantando chips en la cabeza de nadie.

Por qué estamos obsesionados con Lumon. Si queda alguien que no se haya enganchado a la serie de misterio y ciencia fición de Apple TV+, su punto de partida es sencillo: una empresa de propósitos últimos desconocidos (aunque no huelen bien) plantea a algunos de sus empleados una división total de trabajo y ocio: tras una intervención quirúrgica, su yo que trabaja no recordará nada de su vida fuera, y su yo de fuera no recordará nada del trabajo. Pura literalidad laboral para todo el que efectúe un trabajo de 8 a 18, y que en la serie viene reforzada por la aséptica y enigmática presencia visual de las oficinas de acabado sintético y retro de Lumon. No tiene nada de extraño que los fans se hayan obsesionado con ella.

La Lumon real. Hay ya una Lumon real que se dedica a ayudar a "conseguir más espacio para vivir convirtiendo terrazas y balcones desaprovechados en espacios acristalados inspiradores y versátiles. Lumon cuenta con más de un millón de clientes satisfechos en todo el mundo". Vamos, una empresa común de acristalamiento de terrazas. Y no les va mal: en 2022 ingresaron 193 millones de euros y tienen más de 1.300 empleados. Sus orígenes están en 1978 en Finlandia, bajo el nombre de Pohjois-Karjalan Lasipalvelu Ky, donde se encargaban de todo tipo de renovaciones hasta que en 1990 se centraron en el acristalamiento.

Lumon va bien. Actualmente, Lumon tiene dos oficinas en Norteamérica, ambas en Canadá, y funcionan en más de veinte países, entre ellos España. Sin embargo, su fama internacional no les ha impedido tener que publicar en su web una especie de disclaimer en el que explican las diferencias entre Lumon Group, los acristaladores, y Lumon Industries, sus gemelos malvados en Apple TV+. "Tenemos el mismo nombre que la corporación antagonista de una de las mayores series de streaming de todos los tiempos", afirman. "Pero ahí se acaban las similitudes".

Lumon de 'Separación' sí existe. De hecho, Lumon tiene una presencia física muy concreta, que localizó la directora de fotografía Jessica Lee Gagné después de revisar decenas de malls abandonados. Se trataba de un edificio de oficinas abandonado llamado Bell Labs (de Bell Telephone Laboratories, el brazo de investigación del coloso de las telecomunicaciones AT&T), en Holmdel, una zona rural de New Jersey. Actualmente el centro se ha reformado y, cómo no, se ha convertido en centro de peregrinaje para fans e influencers.

Lumon Superstar. Llevamos semanas hablando de las pochísimas finanzas de Apple TV+: su despilfarro con superproducciones como 'Argylle' o 'Wolfs' le ha llevado a paralizar sus intenciones de convertirse en una major de Hollywood. Sin embargo, en el nicho del streaming le va algo mejor: 'Separación' ya ha confirmado tercera temporada, y 'Ted Lasso' vuelve con una cuarta, lo que puede convertir a la plataforma de Apple en la fábrica de series de culto por excelencia.

