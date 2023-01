DAZN, nuevo canal de Amazon Prime: qué cambia para los clientes y qué ventajas (o desventajas) tendrá

Tras el anuncio de su subida de precios y la desaparición de DAZN LaLiga y DAZN 1-4 de las aplicaciones de Movistar Plus+ y Orange TV, DAZN vuelve a ser noticia esta semana. Pero en esta ocasión, por algo muy diferente: acaba de anunciar una alianza global con Amazon.

Este acuerdo le permitirá distribuir sus contenidos a través de Prime Video como un nuevo canal opcional, del mismo modo que ya lo hacen otras plataformas como FlixOlé o Acorn TV. Pero ya te advertimos: no esperes muchas ventajas por suscribirte a DAZN a través de Amazon en vez de contratarlo directamente con DAZN.

Misma cuota, pero más facilidades

Amazon y DAZN han cerrado un acuerdo global que permitirá a esta última distribuir su servicio de streaming de deportes como un canal más de Prime Video. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en LaLiga SmartBank TV o en otros servicios de streaming como FlixOlé.

A partir de hoy, los clientes Prime de Amazon en España y Alemania (próximamente en Japón y otros países) pueden acceder a los contenidos deportivos en directo y bajo demanda de DAZN directamente desde la plataforma de vídeo de Amazon.

¿Todos los contenidos? No. Según aclara Amazon, la suscripción a DAZN a través de Prime Video te da acceso al todo el contenido de DAZN con la excepción de Eurosport 1, Eurosport 2 y "un número limitado de eventos en directo adicionales" que no especifica.

Ese acceso a los contenidos de DAZN no será gratis, ni mucho menos: para añadir DAZN a tu suscripción Prime, tendrás que abonar una tarifa mensual adicional de 29,99 euros al mes. Lo mismo que pagarías si contratases DAZN Total a través de DAZN. Y no, no hay posibilidad de disfrutar de un mes gratis de prueba.

Entonces, ¿cuál es el beneficio de suscribirte al canal de DAZN en Prime Video? Económico, ninguno, pero pagas DAZN directamente a través de Amazon, no tienes que usar otra app (otro usuario y otra contraseña) para acceder a los contenidos, y puedes cancelar cuando quieras sin el mes de preaviso que exige DAZN.

Además, hemos consultado a Amazon si la calidad de reproducción de DAZN en la app de Prime Video será mejor que en la app de DAZN (tendremos que comprobarlo también). Y otro detalle importante: Prime Video, en principio, sí admite la reproducción simultánea en tres dispositivos con la misma cuenta (dos si es el mismo contenido), DAZN no. Estamos esperando que Amazon nos confirme qué criterio prevalece para este canal.

Las que obviamente salen ganando con esta propuesta son las dos compañías. En primer lugar, tal y como advierte un mensaje al suscribirte, ambas pueden compartir tu nombre, dirección de correo electrónico y estado de la suscripción "para fines de gestión de la cuenta y de marketing".

Además, con este acuerdo, DAZN obtiene un escaparate más donde exhibir sus contenidos, mientras que Amazon amplía su oferta de canales.