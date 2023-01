DAZN ha desaparecido de las apps de Movistar y Orange: qué supone esto para el usuario

La adquisición de casi la mitad de los partidos de LaLiga por parte de DAZN, obligó a Movistar y a Orange a alcanzar un acuerdo con la plataforma para seguir ofreciendo a sus clientes todos los encuentros de Primera División. Aquel acuerdo, eso sí, tenía una letra pequeña: los partidos de DAZN sólo estarían disponibles desde el descodificador.

Eso significaba que, para verlos en dispositivos móviles, sería necesaria la app de DAZN. Los problemas técnicos de la primera jornada, sin embargo, provocaron que Movistar y Orange habilitaran temporalmente los canales de DAZN en sus respectivas apps para móviles, tablets, ordenador y Smart TV. Pero eso se acabó. DAZN Laliga y DAZN 1-4 desaparecen hoy de las apps de Movistar Plus+ y Orange TV.

La app DAZN, requisito indispensable

Si eres futbolero, probablemente te habrás dado cuenta de que esta temporada es muy diferente a las anteriores. Al menos, en lo que respecta a LaLiga y sus derechos de emisión. Y es que, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos años, esta vez los derechos están repartidos entre DAZN y Movistar.

¿Significa eso que los operadores no ofrecen todo el fútbol? Nada más lejos de la realidad. DAZN llegó a un acuerdo con Movistar y otro con Orange para que los clientes de ambos pudieran ver toda LaLiga Santander. Según esos acuerdos, los partidos de DAZN LaLiga sólo serían accesibles desde el desco, no desde las apps de Movistar Plus+ y Orange TV.

¿Y eso qué significa? Que cuando estuviéramos fuera de casa, nos tocaría recurrir a la app de DAZN. A pesar de esa cláusula, los problemas técnicos de la app de DAZN durante la primera jornada hicieron que Movistar y Orange habilitaran los canales de DAZN en sus respectivas apps para móviles, tablets, ordenador y Smart TV.

Esa medida era temporal y su fin ha llegado ya. Tal y como venían anunciando Movistar y Orange en las últimas semanas, a partir de hoy, 16 de enero, los canales DAZN LaLiga y DAZN 1-4 únicamente se podrán ver desde los descodificadores de Movistar Plus+ / Orange TV y desde la app de DAZN.

Por tanto, si quieres ver cualquiera de esos canales desde tu móvil, tablet o Smart TV, tendrás que descargar la app de DAZN y crear tu cuenta para acceder a ella. Más usuarios para DAZN, más molestias para el usuario. ¿La buena noticia? Que los dos operadores te regalan una cuenta gratis de DAZN para hacerlo.

Activa la cuenta gratis de DAZN en Movistar

Si tienes DAZN contratado en tu oferta de Movistar, el operador te regala una cuenta de DAZN para que puedas disfrutar de la app de DAZN en en tu móvil o tablet todo el contenido de la plataforma. Hay varias formas de activarla:

En el descodificador UHD : entra en la app de DAZN desde el menú o el dial 103, introduce el email que quieres utilizar para crear tu cuenta de DAZN y, a continuación, te llegará un email para cambiar la contraseña.

En los Ajustes del descodificador: entra en 'DAZN', escanea el QR que aparece en pantalla y, si te lo solicitan, introduce tus claves de la app Mi Movistar. Una vez identificado, indica el email y contraseña que desees utilizar para DAZN.

En la web de Movistar : accede a esta página web y sigue los pasos para activar la cuenta.

En el área 'Soy cliente' de Movistar o en la app Mi Movistar: accede al enlace de activación de DAZN que encontrarás en la sección Televisión y crea tu cuenta de DAZN con el email y la contraseña que elijas.

Activa la cuenta gratis de DAZN en Orange

Con Orange sucede lo mismo: si tienes DAZN contratadocon tu tarifa Love, el operador te regala una cuenta de DAZN para que puedas acceder a la app de DAZN en los dispositivos compatibles. También tienes varias formas de activarla:

En la app Mi Orange: entra en tu 'Centro de entretenimiento', selecciona la modalidad de DAZN incluida en tu tarifa, acepta las condiciones generales y pulsa 'Completar la activación'. Cuando introduzcas un correo electrónico (que será tu usuario) y una contraseña, verás "Promoción Orange" como forma de pago, toca en 'Comenzar suscripción' y listo.

En en el descodificador : entra en la app de DAZN desde el menú de Orange TV, selecciona 'activar' y escanea con tu móvil el código QR que aparece en pantalla. Al instante se abrirá la app Mi Orange y sólo tendrás que seguir los pasos del punto anterior.

A través del Whatsapp de Orange: pulsa en este enlace y envía el mensaje 'Activar DAZN' para iniciar una conversación en el canal oficial de WhatsApp de Orange. Pulsa el botón que aparecerá para activar DAZN y sigue las instrucciones para generar el usuario y la contraseña con los que podrás acceder a la app de DAZN.

Imágenes | DAZN, Movistar y Orange