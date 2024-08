Anthony Hopkins está imperial en esta violenta versión de 'Gladiator' en Prime Video que ha costado 140 millones de dólares

Roland Emmerich, a quien recordamos de 'Independence Day' y multitud de películas catastróficas como 'El día de mañana', produce esta 'Those About to Die' para Prime Video, de la que también ha dirigido varios episodios: los tres primeros y los dos últimos de la temporada inicial. Está claro que, entre la inminente 'Gladiator 2' y el recuerdo constante de series como 'Spartacus', el Imperio Romano es recordado por muchos espectadores más allá del meme.

La prueba está en que la serie se ha encaramado rápidamente a lo más visto en Prime Video, ostentando actualmente el número uno de su top. Se trata de una coproducción notablemente ambiciosa entre Estados Unidos, Alemania e Italia y donde destaca Anthony Hopkins como el Emperador Vespasiano en el ocaso de su gobierno. Otra cara conocida es Iwan Rheon, a quien recordamos como Ramsay Bolton en 'Juego de tronos'.

La historia transcurre en el año 79 DC, cuando los gobernantes romanos hacen uso del paradigmático "pan y circo" para controlar a la población, brindándoles un sangriento espectáculo nunca visto: el Coliseo, donde tienen lugar los combates de gladiadores. La compleja vida en la Roma imperial, llena de conspiraciones y secretos, quedará reflejada en ese aterrador epicentro: un gladiador que busca la libertad, un político ambicioso que manipula los juegos para su beneficio, un general que quiere mantener el orden en la ciudad...

La serie se basa en un libro del mismo título de Daniel P. Mannix, experto en el mundo de los gladiadores, y gracias a él la serie explora determinados aspectos no muy conocidos de la época. Por ejemplo, las furiosas apuestas que se generaban en las carreras de cuádrigas y que obligaron a la creación de ese Coliseo que mantendría en pie todo ese trasiego de enfervorizados seguidores de la sangre y el dolor ajenos.

