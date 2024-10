13 películas y series de estreno para ver en noviembre de 2024 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

Acabamos de dejar Halloween atrás, ya sabemos todos lo que eso significa: las plataformas se prperan para la temporada navideña a dos meses vista. ¿Quiere eso decir que nos espera una avalancha de telefilms sobre muñecos de nieve que se convierten en maromos sonrientes y hermanas que se reencuentran gracias a heredar una tienda de postales? Bueno, sí... y no. En Xataka tenemos novedades para todos los gustos, así que allá van 13 propuestas variadas, de calidad y poco o nada navideñas (dependiendo de lo que cada uno entienda por lo típico de estas fechas).

Asalto al Banco Central

La sombra de 'La casa de papel' es alargadísima, hasta el punto de que Netflix aún intenta hoy día replicar uno de sus mayores éxitos con otra película española de atracos. Esta vez será con Daniel Calparsoro al frente de los cinco episodios de esta miniserie basada en hechos reales y con actores como Miguel Herrán, María Pedraza y el omnipresente Hovik Keuchkerian. En Barcelona, en 1981, tres meses después del intento de golpe de estado, once hombres intentan atracar la sede del Banco Central. Retienen a 200 rehenes y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar a Tejero y a otros tres responsables del 23F.

En Netflix el día 8 de noviembre

Arcane: League of Legends

Al final, que estuviera inspirada en un juego multimillonario como 'League of Legends' era lo de menos: su espléndido acabado visual y su magnético argumento, lleno de personajes cautivadores y acción trepidante, consiguieron convertir la primera temporada de 'Arcane' en una de las series más interesantes de Netflix. Hemos tenido que esperar tres años (debido no solo a las complicaciones post-COVID, sino a que el estudio Riot no empezó con la segunda temporada hasta que no tuvieron claro que la primera había sido un éxito), pero al fin conoceremos la continuación de las aventuras de Jinx y Vi, y descubriremos si hay posibilidades de que ambas retomen su amistad pese a que ahora están en bandos enfrentados.

En Netflix el día 9 de noviembre

Un hombre infiltrado

Mike Schur, creador de la gran 'The Good Place' es el responsable también de esta serie en la que repite con Ted Danson. Inspirada en 'El agente topo', el soberbio documental que fue nominado al Oscar en 2020, cuenta la historia de un jubilado que no sabe muy bien qué hacer con su vida y que es contratado por una agencia de espionaje para llevar a cabo una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

En Netflix el día 21 de noviembre

Citadel: Honey Bunny

Amazon ha invertido mucho tiempo y esfuerzo (léase: billetes) en que 'Citadel', su ambiciosa serie internacional de espías, sea un éxito. De momento estrena su tercera serie en este universo tras la original y el primer spin-off ambientado en Italia, 'Diana', que vimos hace tan solo un mes. Esta vez es el turno del spin-off de nacionalidad india que de nuevo viene con la rúbrica de los hermanos Russo. En ella, sabremos qué pasa cuando la doble de acción Bunny recluta a la actriz Honey para un trabajo y se ven inmersas en un mundo de espionaje y traición al que deberán enfrentarse años más tarde, cuando se han distanciado.

En Prime Video el día 7

Cross

El detective Alex Cross ha aparecido en una treintena de novelas escritas por James Patterson, y ha sido adaptado al cine en unas pocas ocasiones, encarnado por Morgan Freeman y Tyler Perry. Pero esta nueva versión de Prime Video promete ser la más fiel a los libros originales: en esta serie conoceremos a fondo a este detective de homicidios y psicólogo forense, que se tiene que enfrentar a un sádico asesino en serie. A la vez, un peligro de su pasado regresa y pone en peligro no solo su carrera, sino también a su familia.

En Prime Video el día 14

Revancha

Los apasionados del ajedrez tienen una cita que no se pueden perder este mes con el relato de un enfrentamiento mítico de este deporte: en 1997, IBM convenció al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, que había vencido previamente al superordenador Deep Blue, para jugar la revancha. En clave de thriller psicológico, aunque todo lo que cuenta es estrictamente verídico, esta serie fue galardonada con el Gran Premio en la última edición de Séries Mania 2024, y aunque su acción se remonta a finales de los setenta, mucho de lo que cuenta es tremendamente pertinente hoy, empezando por el duelo entre la inteligencia y la creatividad humana y un cerebro electrónico.

En Max el día 1

Dune: La profecía

Después de meses de incertidumbres, con continuas espantadas de su equipo técnico y artístico, parece que tenemos nueva serie de 'Dune', ambientada en el mismo universo que las películas de Villeneuve, pero eso sí, con una acción que transcurre miles de años antes de lo que vimos en las películas. Lo que sucede en ellas es relevante, porque veremos los primeros pasos de la hermandad de las Bene Gesserit que luego serán una importantísima fiuerza en la lucha por el poder en la galaxia, y los primeros pasos en la creación de la profecía del Elegido, que tanta relevancia tendrá en la historia de Paul Atreides.

En Max el día 18

Grotesquerie

Lo nuevo de Ryan Murphy, creador de 'American Horror Story', es una nueva serie de temporadas autoconclusivas que fuerza aún más el componente grotesco y excesivo de su propuesta. Aquí, una serie de crímenes atroces han perturbado a una pequeña comunidad. La detective encargada del caso percibe que los crímenes están directamente dirigidos a ella, como si el autor estuviera jugando con sus percepciones. Con la ayuda de una monja, su investigación entrará en una espiral llena de horrendas revelaciones.

En Disney+ el día 13

Clásicos Warner

Warner no le tiene demasiado aprecio a su ingente catálogo de clásicos, pero por suerte hay otras plataformas que se encargan de recuperarlos, como va hacer Filmin desde el día 1 de noviembre, con casi sesenta películas del catálogo clásico del estudio. Este nuevo pack incluye películas que hacía tiempo que no veíamos en plataformas, como 'Hedwig and the Angry Inch', 'Gremlins' y su secuela, el montaje del director de 'El exorcista', 'Boogie Nights', las tres primeras 'Pesadilla en Elm Street', 'Jóvenes ocultos', las tres primeras 'Superman', 'THX 1138' y un largo etcétera.

En Filmin el día 1

Las desapariciones

Una de las sensaciones en el festival de Sitges de este año, de manos de dos clásicos del horrorismo francés como son Alexandre Bustillo y Julien Maury, firmantes de la espeluznante 'Al interior'. En esta sórdida pesadilla, unas violentas y espantosas muertes comienzan a asolar un pequeño pueblo de montaña, y una antigua leyenda sobre una criatura diabólica vuelve a estar en boca de todos. Dos policias serán los encargados de investigar por qué no dejan de desaparecer niños en la zona.

En Filmin el día 22

The Darkness

Algo de suspense nórdico con la llegada de una miniserie basada en la exitosa serie de novelas de suspense de Ragnar Jónasson del mismo título: una detective

de homicidios (Lena Olin al fin en un nuevo papel protagónico) debe investigar

un estremecedor caso de asesinato mientras intenta superar sus propios traumas personales y brega con su inminente jubilación anticipada y la obligación de trabajar con un nuevo compañero

En Skyshowtime el 1

Silo T2

Una de esas series que si se hubieran estrenado en Netflix o Prime Video todo el mundo estaría hablando de ella, pero ha sido condenada a una recepción mucho más tibia por ser exclusiva de Apple TV+. Su segunda temporada promete seguir sorprendiendo y maravillando con la historia de las últimas 10.000 personas en la Tierra y su hogar a más de un kilómetro de profundidad que las protege del mundo tóxico y mortal del exterior. Pero los orígenes del refugio son un misterio y alguien quiere ocuparse de que lo sigan siendo. A Rebecca Ferguson y Tim Robbins se suma, en el reparto de esta temporada, Steve Zahn.

En Apple TV+ el 15 de noviembre

Anime por M+

En el dial 18 de la plataforma, Movistar Plus+ ha abierto un canal monografico de anime que se suma a la colección Anime Matsuri. Un auténtico festín para devotos de la animacion japonesa, ya que se podrán ver desde clásicos como 'Akira', 'El castillo de Cagliostro' o el documental 'Miyazaki, el espíritu de la naturaleza' a series muy conocidas por todo tipo de aficiónados, como 'Dragon Ball', 'Detective Conan', 'Mazinger Z', 'One Piece' o 'Naruto', pasando por películas de éxito reciente como 'Your Name' o 'La chica que saltaba a través del tiempo'. Perfecto para un atracón de la mejor cultura nipona.

Ya en Movistar Plus+

