Más allá de Stephen King: unas cuantas lecturas de terror para Halloween que no se quedan en los superventas

Las baldas de las librerías se llenan en estos días de literatura de terror, porque no debemos olvidar que Halloween no solo es una fiesta para los amantes del género, sino también un gancho comercial indiscutible. Llevas semanas viendo en plataformas recomendaciones para Halloween, en los restaurantes menús de Halloween... y en las librerías, lanzamientos destinados para estas fechas. De todos los tipos y para todos los gustos, pero como aquí nos gusta salirnos de lo normal, vamos a recopilar unas cuantas lecturas que llevarte a las retinas aprovechando la spooky season... pero que no son lo mismo de siempre.

Perversas (VV.AA.)

Ahora que 'La sustancia' ha vuelto a poner de moda el body horror (si es que alguna vez dejó de estarlo), conviene recuperar esta sensacional (edición de Joyce Carol Oates, nada menos) recopilación del género escrito por autoras, y que pone en las librerías la siempre infalible Horror Vacui. Autoras de primera fila como Margaret Atwood ('El cuento de la criada') hablan de las mutaciones del cuerpo con una intensidad y una visceralidad poco habituales en sus contrapartidas masculinas, y con una perspectiva obviamente combativa y feminista, en una de las mejores recopilaciones de terror del año.

Perversas. Nuevas historias de Body Horror escritas por mujeres: Edición de Joyce Carol Oates

Un hambre insaciable (Chelsea G. Summers)

Sin cortarse un pelo en los detalles más sangrientos y morbosos, Chelsea G. Summers nos presenta en esta exquisita novela de horror a Dorothy Daniels, una crítica gastronómica tan venerada como temida. Aparte de la comida, a Daniels le apasiona el sexo. Y algún que otro placer inenarrable más. Narrada en primera persona, conoceremos en esta novela el lado más íntimo de un monstruo, que recordará inevitablemente a los lectores más curtidos a Hannibal Lecter y a Patrick Bateman. Sin embargo, aquí el cambio de género de su protagonista es mucho, mucho más que una mera decisión estética.

UN HAMBRE INSACIABLE: 168 (ALPHA DECAY)





La cinta Duncan (Todd Keisling)

La colección Deméter de La Biblioteca de Carfax, dedicada a novelas cortas y de alta intensidad, no deja de dar alegrías (por decirlo de alguna manera). Esta historia perturbadora se adentra en temas peliagudos como el suicidio, y usa todas las herramientas de la literatura de terror para sacudir al lector con una visión muy oscura de la realidad: unos adolescentes son perseguidos por el fantasma de un congresista que se suicidó en directo años atrás en 1987, por televisión. Leyendas urbanas y textura de creepy pasta para una historia de espectros suicidas absolutamente implacable.

La cinta Duncan: 6 (DEMETER)

La novia roja (Marina Tena Tena)

Detrás de la espectacular portada de Borja González que por sí sola vale el precio del volumen tenemos una reformulación muy singular de una historia que conocemos bien: Barbazul. En clave de fantasía oscura, Marina Tena retuerce la historia original hasta hacerla suya. en un caso ejemplar de apropiación y regurgitamiento: tendremos, como ya conocíamos, la recién casada devota de su marido, la habitación a la que no puede entrar y las esposas previas desaparecidas. Pero habrá más: familiares inquietantes para esta joven con muchos secretos y otros giros oscuros para el clásico gótico.

La novia roja (PAZUZU)

Paperbacks from Hell (Grady Hendrix)

Con el subtítulo de 'La oscura historia de la ficción de terror de los años 70 y 80', llega esta esperadísima traducción del clásico ensayo del superventas Grady Hendrix. Minotauro no solo ha respetado para su traducción tamaño y la gloriosa panoplia de ilustraciones del original, sino que ha incluido equivalentes al español de las novelas de las que habla el autor en los casos que han sido editados en España. El resultado: un divertidísimo y a ratos increíble repaso a la nutrida historia de las ficciones de terror en las gloriosas décadas de los setenta y los ochenta, con portadones increíbles y argumentos inenarrables.

Paperbacks from hell: La oscura historia de la ficción de terror de los años 70 y 80 (Biblioteca Grady Hendrix)

Pinos blancos (Gemma Amor)

Que nos gusta a nosotros un buen folk horror, eso lo sabe hasta el apuntador. En esta caso, tenemos a una joven que regresa al pueblo en el que vivió de niña junto a su abuela, un pueblo construido sobre tierra sagrada. Allí irá desentrañando los misterios de un culto arcano vinculado al pueblo, y lo hace con una historia que a diferencia de otras del género no se va desenvolviendo poco a poco, sino de forma muy original, lo que convierte a Amor en una excelente renovadora del género.

PINOS BLANCOS

Piñata (Leopoldo Gout)

Nos apartamos de los horrores típicamente anglosajones para adentrarnos en la zona de México, concretamente en la mitología más macabra de los nahuas con un singular caso de posisiones vía piñata. Es fácil imaginar este libro como una trepidante película de terror juvenil dado su frenético ritmo y su uso de las tradiciones autóctonas, con un brío al que aún le sobra tiempo para mandar un estimulante mensaje anticolonialista con la excusa del despertar de fuerzas malvadas ascentrales.

