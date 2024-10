Siete películas en streaming para pasar miedo (pero miedo de verdad) de cara a este Halloween

Así que no te dan miedo los espectros ni las casas encantadas. Los vampiros clásicos, con sus colmillos y sus capas, y los zombis tan lentos que se puede huir de ellos a trote cochinero no aparecen en tus pesadillas. No te preocupes: tenemos alternativas. Hemos seleccionado un puñado de películas nada clásicas de terror que puede que ataquen a miedos más inexplicables, más mundanos o más cósmicos, pero desde luego menos típicos. Y te contamos dónde verlas.

The Descent (2005)

Si lo tuyo es el cine de tensión máxima y al límite, pocos ejercicios de claustrofobia pura tan intensos como esta epopeya firmada por el siempre fiable Neil Marshall, donde un grupo de mujeres aficionadas a la espeleología se ven atrapadas en una cueva con un grupo de salvajes infrahumanos. Asfixia visual, extremadamente sangrienta y un uso absolutamente magistral de la luz y la oscuridad para proporcionar hora y media de tensión máxima.

Puedes verla en Acontra+

Bola extra: ¿Gente atrapada en cuevas y monstruos grotescos fans de despedazar a los desprevenidos visitantes? Prueba con 'Bone Tomahawk' en Prime Video y Filmin

El extraño (The Wailing) (2016)

Na Hong-jin no se prodiga tanto como otros directores coreanos, aunque su pulso para el thriller enfermizo está demostrado de sobra en películas como 'The Chaser' o 'The Yellow Sea'. Una trama de terror puro y con giros absolutamente impredecibles culmina en un segmento final terrorífico que se cuece a fuego lento: una serie de asesinatos misteriosos y con un punto escalofriantemente viral azotan a una pequeña comunidad rural, y el sospechoso principal es un anciano extranjero que vive como un ermitaño. Un chamán intentará poner fin a los crímenes ante la certeza de un policía de que tienen un origen sobrenatural.

Puedes verla en Filmin

Bola extra: La idea de los asesinatos que se transmiten como una plaga es una vieja idea que ha dado lugar a películas tan escalofriantes como la soberbia 'Cure' de Kiyoshi Kurosawa, que puedes ver en Prime Video.

La posesión (1981)

Clásico absoluto de Andrzej Zulawski que arranca como un histérico melodrama doméstico y se acaba convirtiendo en un delirio mutante donde son claves las interpretaciones desbocadísimas de Isabelle Adjani y Sam Neill. El trauma marital se transforma en una especie de elegía neocárnica y altamente críptica que deja escenas que marcarán a fuego tu memoria, como el legendario ataque de histeria de Adjani en el paso subterráneo o la monstruosidad responsable última de esta pesadilla.

Puedes verla en Filmin

Bola extra: Si Adjani te ha dejado (compresiblemente) mesmerizada, nada mejor que devolverle el favor y verla a ella en trance absoluto en una de las mejores películas de vampiros de la historia, el 'Nosferatu, vampiro de la noche' que interpretó Klaus Kinski y que puedes ver en Prime Video.

Funny Games (1997)

¿Te gusta el cine de terror de los noventa? A mí no demasiado, me parece una cosita para espíritus flojos, pero reconozco que nos dejó, en su tramo final, una sartenada de películas nihilistas y malsanas que puntúan bien alto en la lista de las películas más deprimentes y excesivas de todos los tiempos. 'Funny Games' es una de ellas, en la filmografía de un director bien repleta de sobradas como 'La pianista', y que supone directamente casi dos horas de tortura, tensión, amenazas y gente gimoteando mientras la maltratan psicológicamente. Una obra maestra, vamos.

Puedes verla en Movistar Plus+ y A Contra+

Bola extra: No sabemos por qué las relacionamos, pero si te enchufas la misma noche 'Funny Games' y 'Anticristo' de Lars von Trier (en Filmin), es posible que te tengan que meter en la cama con un cuchillo de untar manteca.

Hereditary (1997)

A estas alturas nadie necesita que le recomienden esta sensacional película de horror demoniaco y puro de Ari Aster, abanderado de ese espanto que algunos etiquetaron como "terror elevado" y que no era más que cine de terror de toda la vida. La historia de una familia en llamas y con conexiones con el ocultismo hardcore, en una pieza magistral que desarrolla una atmósfera de amenaza absolutamente demoledora.

Malum (2023)

Queríamos que todas las películas de esta selección estuvieran en streaming, y nos vamos a saltar la regla con ésta (aunque la puedes alquilar en varias plataformas) porque es una joya reciente absolutamente aterradora, con unas criaturas demenciales y excesivas a la vieja usanza. Una policía novata hace su último turno en una comisaría recién cerrada e intenta descubrir la misteriosa conexión entre la muerte de su padre y una oscura secta. Pánico a la enésima potencia para una mezcla improbable pero muy sustanciosa entre 'Hellraiser' y 'Asalto a la comisaría del distrito 13'.

Puedes alquilarla en Filmin y Amazon

Bola extra: Si te ha gustado el rollo de bajísimo presupuesto pero alta capacidad de impacto de 'Malum', asómate a 'El vacío', una pesadilla lovecraftiana que tiene todo lo que nos gusta (cultos inombrables, gente encerrada, tentáculos, moñecos) en Filmin.

La enviada del mal (2017)

La sensación de este año dentro del género ha sido, sin duda, 'Longlegs', que nos ha mostrado el demoledor talento para el satanismo histriónico y los parajes inquietantes de la mente de Oz Perkins. Su primera película de terror, 'La enviada del mal' (horrendo título español para 'February') es una apabullante mezcla de 'Lords of Salem' y 'Los que se quedan', una macedonia que no sabíamos que se puede hacer, pero se puede hacer. Grandiosas Kiernan Shipka y Emma Roberts en una película en la que descubrirás que una caldera puede ser la cosa más aterradora del mundo.

Puedes verla en Prime Video y Filmin

Bola extra: Antes de que llegue 'Longlegs' a plataformas, chequea el resto de las recomendadísimas piezas de horror de Oz Perkins: 'Soy la bonita criatura que vive en esta casa' (Netflix) y 'Gretel & Hansel' (alquiler en Amazon y Apple TV).

