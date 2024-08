Psicópatas, satanismo y Nicolas Cage: 'Longlegs' es la película de terror que triunfa gracias a una campaña de marketing única

Todo el mundo está hablando de 'Longlegs'. La sensación de terror del año se estrenó hace solo un par de semanas en Estados Unidos pero ya tiene todos los papeles para coronarse como una de las mejores películas de género, además en una temporada que viene rebosante de películas de terror de altísimo impacto. Sus secretos: lo oscuro e implacable de su propuesta, un Nicolas Cage único y una campaña de marketing que ha tomado internet por sorpresa.

Los números. Menos de 10 millones de dólares de presupuesto, una cantidad ridícula incluso dentro de los modestos márgenes del cine de terror (la última entrega de 'Expediente Warren' costó casi 40 millones) y una recaudación de 70 en solo tres semanas. Se ha convertido así en el mejor estreno indie de terror de la historia, por encima de otro éxito sorpresa reciente del género, 'Háblame'. La película ha puesto en primera línea a su distribuidora, Neon, que ha superado así a su anterior éxito, la oscarizada 'Parásitos'.

¿De qué va? Tenemos toques argumentales de 'El silencio de los corderos' (aunque va por otros derroteros) en la historia de una agente del FBI que se encuentra en medio de una investigación a la que no encuentra sentido: una serie de asesinatos que se produjeron décadas atrás y que parecen tener una conexión de tintes ocultistas. Todos parecen ligados a un asesino en serie que firma sus crímenes como Longlegs, y con el que experimenta una curiosa consexión dados los peculiares poderes premonitorios que está manifestando.

Pero... ¿tan especial es? La sinopsis es solo el arranque de la historia, ya que lo especial de la película es su forma de zambullirse en una atmósfera enfermiza y obsesiva, marcada por la presencia no solo de la agente (el icono del terror indie Maika Monroe, a la que recordamos de 'It Follows' y 'The Guest'), sino también del escurridizo asesino en serie al que interpreta Nicolas Cage y del que es mejor cuanto menos sepas (¡incluido su aspecto!). 'Longlegs', de ritmo viscoso y llena de enigmas, no es para todos los gustos, pero quien logre sumergirse en su atmósfera genuinamente malvada (potenciada por un diseño de sonido de Eugenio Battaglia absolutamente maquiavélico y satánico) obtendrá su recompensa en forma de desasosiego existencial del bueno.

Una campaña única. La campaña de 'Longlegs' ha sido toda una lección magistral acerca de cómo incitar la curiosidad del espectador sin llegar a engañarlo: muchas veces las campañas inflan las espectativas y luego no se ven cumplidas. En este caso, la publicidad apuntaba a una película perversa, oscura, con un punto incluso peligroso. Y 'Longlegs' es exactamente eso.

Latidos de corazón. Neon sabía que iba a estrenar la película en verano, pero empezaron a enseñar material ya en enero, en teasers enigmáticos y donde no se mostraba la cara de su estrella, Nicolas Cage. Pero además de eso, inventaron promociones únicas, como la grabación de los latidos reales del corazón de Maika Monroe acelerándose de 76 a 170 pulsaciones la primera vez que vio caracterizado a Nicolas Cage. Todo ello abundaba en la idea, un juego que aceptan jugar gustosos espectadores y cineastas, de que las imágenes de los teasers y la propia película están "malditas".

Ideas old-school. La promoción se redondeó con la publicación de un número de teléfono al que se podía llamar para escuchar un mensaje de Nicolas Cage caracterizado como Longlegs. O la creación de una web deliciosamente pasada de moda, salida directamente de los años noventa, en la que se indaga en los crímenes del asesino en serie de la película.

Una película de Oz Perkins. El hijo de Anthony Perkins tiene una relación muy especial con el género de terror. Interpretó fugazmente a su propio padre en su papel más icónico con doce años, Norman Bates, en la reivindicable 'Psicosis II'. Su carrera como director se ha movido mayoritariamente dentro de los márgenes del género, que llamó la atención con la excelente 'Gretel & Hansel. Un oscuro cuento de hadas'. Pero sin duda es con esta 'Longlegs' con la que se ha convertido en uno de los nombres clave a seguir dentro del cine de terror más implacable y perturbador.

En Xataka | Uno de cada seis estadounidenses piensa que su casa está embrujada. Es una gran noticia para los inversores inmobiliarios